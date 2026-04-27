Comisión de credenciales recomienda la ratificación del director designado del Idaan

Antonio Tercero Delgado compareció este lunes 27 de abril ante la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional para ser ratificado como director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

Durante la comparecencia de Tercero ante la comisión, el director designado destacó la importancia de ejecutar el presupuesto asignado y revisar la cartera de financiamiento. Habló también sobre la distribución del agua, así como de los trabajos en anillos hidraúlicos que se han llevado a cabo por el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), de la cual fue secretario ejecutivo.

“Ante los momentos de crisis y los momentos decisivos del país, los buenos ciudadanos tenemos el deber de acudir a brindar nuestra experiencia para la toma de decisiones en una institución como el Idaan”, manifestó Tercero. Añadió que no fue escogido de a dedo, sino que se postuló y cumplió los requisitos para formar parte de la terna que terminó siendo escogida.

Adelantó que entre sus planes está la revisión dw los contratos vigentes y ejecutar el Plan Nacional de Agua que contempla en el corto plazo la mejora de la toma de aguas en potabilizadoras que ya se está haciendo en el Río La Villa y la rehabilitación de pozos existentes en áreas rurales.