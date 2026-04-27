Bad Bunny logra lo que nadie: ‘DTMF’ supera marca de ‘Despacito’

El fenómeno de Bad Bunny sigue imparable. Su tema “DTMF” acaba de marcar un hito en la música latina al mantenerse 57 semanas consecutivas en el primer lugar de la lista Hot Latin Songs de Billboard.

Con este logro, el artista puertorriqueño supera el récord que durante años mantuvo “Despacito”, la colaboración entre Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber, que había liderado la lista por 56 semanas.

Un récord que marca una era

El impacto de “DTMF” no solo se mide en números. Mantenerse más de un año en la cima refleja el dominio de Bad Bunny en la industria musical y su conexión con el público global.

Este nuevo récord consolida su posición como uno de los artistas más influyentes de la música latina en la actualidad, superando incluso uno de los éxitos más icónicos de la última década.

El reinado de Bad Bunny continúa

El logro confirma que el artista no solo crea éxitos, sino que redefine estándares. En una industria donde las canciones suelen rotar rápidamente, “DTMF” ha logrado lo que pocos: mantenerse vigente semana tras semana.