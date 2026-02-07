Super Bowl 2026: Bad Bunny vuelve tras su primera aparición en 2020

La música latina vuelve a marcar un hito en uno de los escenarios más vistos del mundo. Bad Bunny hará historia al convertirse en el primer artista latino en presentarse en solitario en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIV, programado para el próximo domingo 8 de febrero de 2025. Con esta actuación, el artista puertorriqueño suma un nuevo logro a su carrera y consolida su impacto global en la industria musical.

Esta será la segunda vez que Benito Antonio Martínez Ocasio forme parte del Super Bowl. Su primera aparición tuvo lugar el 2 de febrero de 2020, cuando el Hard Rock Stadium de Miami fue escenario de un momento histórico para la cultura hispana en Estados Unidos. En aquella ocasión, el espectáculo de medio tiempo estuvo encabezado por Shakira y Jennifer Lopez, quienes protagonizaron la primera presentación liderada por dos artistas latinas e invitaron a Bad Bunny como una de las figuras destacadas del show.