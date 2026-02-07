Super Bowl 2026: Bad Bunny vuelve tras su primera aparición en 2020

La música latina vuelve a marcar un hito en uno de los escenarios más vistos del mundo. <b><a href="/tag/-/meta/bad-bunny">Bad Bunny</a></b> hará historia al convertirse en el primer artista latino en presentarse en solitario en el espectáculo de medio tiempo del <b>Super Bowl LIV</b>, programado para el próximo domingo 8 de febrero de 2025. Con esta actuación, el artista puertorriqueño suma un nuevo logro a su carrera y consolida su impacto global en la industria musical.Esta será la segunda vez que <b>Benito Antonio Martínez Ocasio</b> forme parte del Super Bowl. Su primera aparición tuvo lugar el 2 de febrero de <b>2020</b>, cuando el <b>Hard Rock Stadium</b> de Miami fue escenario de un momento histórico para la cultura hispana en Estados Unidos. En aquella ocasión, el espectáculo de medio tiempo estuvo encabezado por<b> Shakira </b>y<b> Jennifer Lopez</b>, quienes protagonizaron la primera presentación liderada por dos artistas latinas e invitaron a Bad Bunny como una de las figuras destacadas del show.