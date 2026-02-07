  1. Inicio
Super Bowl 2026: Bad Bunny vuelve tras su primera aparición en 2020

Bad Bunny sonríe durante la conferencia de prensa del Prejuego y el Show de Medio Tiempo de Apple Music en el Super Bowl LX en el Centro de Convenciones Moscone en San Francisco, California, EE.UU. Chris Torres | EFE
Por
Emiliana Tuñón
  • 07/02/2026 15:33
Bad Bunny regresará al Super Bowl, esta vez como protagonista absoluto del espectáculo musical.

La música latina vuelve a marcar un hito en uno de los escenarios más vistos del mundo. Bad Bunny hará historia al convertirse en el primer artista latino en presentarse en solitario en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIV, programado para el próximo domingo 8 de febrero de 2025. Con esta actuación, el artista puertorriqueño suma un nuevo logro a su carrera y consolida su impacto global en la industria musical.

Esta será la segunda vez que Benito Antonio Martínez Ocasio forme parte del Super Bowl. Su primera aparición tuvo lugar el 2 de febrero de 2020, cuando el Hard Rock Stadium de Miami fue escenario de un momento histórico para la cultura hispana en Estados Unidos. En aquella ocasión, el espectáculo de medio tiempo estuvo encabezado por Shakira y Jennifer Lopez, quienes protagonizaron la primera presentación liderada por dos artistas latinas e invitaron a Bad Bunny como una de las figuras destacadas del show.

Cinco años después, Bad Bunny regresa al evento deportivo más importante de Estados Unidos, esta vez como protagonista absoluto, reafirmando el crecimiento y la influencia de la música latina en los grandes escenarios internacionales.

Dónde y a qué hora ver el Super Bowl LX 2026 desde Panamá

Este domingo se disputará el Super Bowl LX 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, con el enfrentamiento entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, además de la esperada presentación musical de Bad Bunny.

En Panamá, el partido podrá verse a partir de las 6:30 p.m. (hora local). La transmisión estará disponible a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus, que cuentan con los derechos de la NFL para la región.

