Alas Chiricanas: principal sospechoso rinde indagatoria tras ser extraditado

Ali Zaki Hage Jalil, señalado como principal sospechoso del atentado contra la aeronave HP-1202 de Alas Chiricanas, fue trasladado a la sede de la Procuraduría General de la Nación para rendir indagatoria por el caso que dejó 21 víctimas mortales.

El imputado es investigado por el acto terrorista ocurrido el 19 de julio de 1994, poco después del despegue del vuelo 901 desde el Aeropuerto Enrique Jiménez, ubicado en la provincia de Colón.

El atentado contra la aeronave de Alas Chiricanas es considerado uno de los episodios más graves de terrorismo en la historia reciente de Panamá. La explosión ocurrió minutos después del despegue del avión, provocando su caída y la muerte de los 21 ocupantes.

Las investigaciones realizadas a lo largo de los años han apuntado a la colocación de un artefacto explosivo dentro de la aeronave. El caso se mantuvo por décadas como uno de los expedientes más complejos y sensibles para las autoridades panameñas debido a su impacto internacional y a las múltiples líneas de investigación abiertas.

El traslado de Hage Jalil a la Procuraduría forma parte de las diligencias del Ministerio Público para avanzar en el proceso penal y esclarecer responsabilidades en el atentado.

El sospechoso fue extraditado de Venezuela hacia Panamá el pasado lunes 20 de abril.