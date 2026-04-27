Diputados advierten que bioetanol aún podría ser obligatorio y señalan intereses del sector azucarero

La discusión del proyecto de bioetanol se suspende, pero no está terminada. Diputados advierten que podría aprobarse el uso obligatorio a través de una resolución del Ejecutivo.

“Estábamos 14 diputados pendientes de poder hablar sobre el proyecto de bioetanol, y ahora se decide suspender este proyecto”, manifestó la diputada de la Coalición Vamos, Janine Prado. “Se suspende este debate hasta que se tenga un mayor análisis. Pero no me quiero quedar callada sin mencionar que la ley 355 de 2023 está vigente. No vaya a ser que hoy se suspende la discusión de este proyecto que tenía otros artículos, otras cláusulas, otras modificaciones. No se dio porque no había las condiciones, pero al darse esta suspensión de este proyecto, sí nos puede sorprender con una nueva resolución, una nueva reglamentación que automáticamente haga de uso obligatorio el bioetanol”, añadió.

Al consultarle sobre el tema, la diputada recordó a La Estrella de Panamá que habían presentado un informe de minoría que fue votado en contra por los diputados oficialistas en el pleno.

“Recordemos que por parte de los ingenios también hay intereses y parece que no hay el ambiente”, añadió.

La decisión de suspender la discusión fue anunciada tras una reunión entre los líderes de las bancadas legislativas.

El diputado Luis Eduardo Camacho de Realizando Metas respondió cuestionando a la diputada y la bancada de Vamos. “Ahora nosotros somos los que vamos a quedar mal, producto de que ahora nosotros somos los que queremos retirar el proyecto, cuando ellos eran los que no querían discutir el proyecto. Vas a decirme nuevamente el tema del etanol obligatorio, cuando Juan Diego fue el que lo propuso cuando estábamos en esto”, declaró el diputado. “Por eso que a mí no me gusta llegar a acuerdos con quien no tiene palabra”.

El presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, también se pronunció sobre el tema.

“Creo que con responsabilidad se hizo una reunión. Por eso demoró, no porque fui responsable de la Asamblea de Diputados, sino que estaban todos los jefes de bancada ahí, y se tomó una decisión”, detalló.

Herrera habló sobre los motivos detrás de la suspensión. “Se paralizó. Se está pidiendo una suspensión. Porque el pueblo panameño necesita estar bien claro en qué consiste el bioetanol”, señaló el diputado. “No es justo que este país, con toda la desinformación que tienen afuera, cuando hay 60 países que tienen la aplicación del bioetanol, tengan la confusión de qué proyecto de ley se va a aprobar en esta Asamblea. Seamos responsables en ese sentido también. Porque la verdad de esa información es que el interior del país necesita empleomanía. Necesita generación de empleo. Pero de qué manera podemos legislar de este norte cuando no tenemos la responsabilidad de asumir un rol para discutirlo”.

La diputada Yamireliz Chong respaldó las declaraciones de su compañera de bancada, Janine Prado.

“Nuestro jefe de bancada, en esa reunión, aprobó la suspensión. Eso es una realidad. Y aquí nadie está en contra de eso. Porque si hubiese sido así, hubiéramos pedido verificación, alzamos nuestra mano y votamos en contra”, apuntó Chong. “Tampoco quieran tergiversar el mensaje, porque hay que dejarle muy claro al país que con la suspensión de este proyecto de ley no es que se elimina la obligación. El bioetanol es una realidad hoy en el país. Sólo está suspendido por una reglamentación. Pero no es que se va a eliminar la obligación”, concluyó.