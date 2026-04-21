IMA anuncia agroferias este jueves 23 de abril: conoce los puntos

Para el jueves 23 de abril, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:<b>-Coclé: </b>Cancha techada de El Roble, distrito de Aguadulce.<b>-Veraguas: </b>Parque principal de San Francisco cabecera en el distrito de San Francisco y en la casa comunal de Puerto Vidal en el distrito de Las Palmas.<b>-Panamá Este: </b>Loma Bonita de San José en Tortí en el distrito de Chepo.<b>-Herrera:</b> Junta Comunal de Chepo en el distrito de Las Minas.<b>-Panamá: </b>Gimnasio Yuyin Luzcando en Betania en el distrito de Panamá.<b>-Colón:</b> La Feria corregimiento Cristóbal Este en el distrito de Colón.<b>-Panamá Oeste:</b> Jardín Palma Real en Santa Rosa distrito de Capira.<b>-Chiriquí:</b> Cancha Comunal de Guaca en el distrito de David.<b>-Comarca Ngäbe Buglé: </b>Casa comunal de Hato Julí en el distrito de Mironó.