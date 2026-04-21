IMA anuncia agroferias este jueves 23 de abril: conoce los puntos

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. En ese sentido, se recordó a los consumidores que deberán presentar obligatoriamente su cédula de identidad al momento de la compra, así como llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó los puntos donde se realizarán agroferias este jueves 23 de abril en distintos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

Puntos de venta del jueves 23 de abril

Para el jueves 23 de abril, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Coclé: Cancha techada de El Roble, distrito de Aguadulce.

-Veraguas: Parque principal de San Francisco cabecera en el distrito de San Francisco y en la casa comunal de Puerto Vidal en el distrito de Las Palmas.

-Panamá Este: Loma Bonita de San José en Tortí en el distrito de Chepo.

-Herrera: Junta Comunal de Chepo en el distrito de Las Minas.

-Panamá: Gimnasio Yuyin Luzcando en Betania en el distrito de Panamá.

-Colón: La Feria corregimiento Cristóbal Este en el distrito de Colón.

-Panamá Oeste: Jardín Palma Real en Santa Rosa distrito de Capira.

-Chiriquí: Cancha Comunal de Guaca en el distrito de David.

-Comarca Ngäbe Buglé: Casa comunal de Hato Julí en el distrito de Mironó.