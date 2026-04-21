Azucalpa habla sobre desayuno con diputados y el proyecto de ley del bioetanol

La mañana de este lunes 21 de abril un grupo de diputados, entre ellos el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Herrera, se reunieron con representantes de la Asociación Industrial de la Caña de Azúcar de Panamá (Azucalpa) para hablar sobre el bioetanol y el proyecto de ley que será discutido hoy en el pleno legislativo.

“Ya en otras ocasiones hemos gestionado ese tipo de reuniones y la idea es presentarles, hablarles de los beneficios hablarles de cuáles son los retos y hablarles en general de temas técnicos que a veces son muy complejos hablarlos en una entrevista de dos minutos”, explicó Cristina Elena Thayer, directora de Azucalpa a La Estrella de Panamá. “Nos comentaban que les preocupa un poco que el proyecto ha sido satanizado en la opinión pública, que no se está reflejando a nivel de medios, noticias de redes los beneficios y todo lo que pueda aportar a la economía, a la sociedad, a la creación de empleo a los temas ambientales”, detalló.

Thayer manifestó que se sienten cómodos con el proyecto de ley que se está presentando a la Asamblea Nacional. Destacó que hay punto claves, como el impuesto al etanol importado.

“Eso está dentro del proyecto y es uno de los temas más importantes porque para poder ejecutar el proyecto como se está pensando debe permitirse la importación de etanol o la introducción del etanol que viene del extranjero a las terminales de importación. En este momento ese etanol si se mezcla con gasolina estaría pagando $3.78 por galón”, explicó. “El impuesto de la gasolina cuando se mezcla estaría pagando $0.60 como paga la gasolina. Igual la ley decía que si tu estabas mezclando con etanol extranjero entonces esa gasolina pagaba $3.78 y eso se está eliminando. Lo único que se está manteniendo es que el etanol que ya viene mezclado desde el extranjero pagaría $3.78, pero si tu traes etanol y mezclas aquí en Panamá eso pagaría $0.60”, precisó.

De acuerdo a Thayer, está demostrado que las mezclas con 10% de etanol son compatibles con el parque vehicular en Panamá, así como con distintas maquinarias y vehículos usados en el país. “Es importante que la ciudadanía tenga claro que el etanol no significa daño para su equipo. Al contrario, ya a estas alturas después de casi 50 años de uso del etanol a nivel mundial ya las tecnologías están perfectamente ajustadas para el uso del etanol sobre todo del E10 que es una mezcla bastante baja,” recalcó.

Se estima que la industria del etanol podría generar unos 30 mil empleos entre directos e indirectos en el país. Actualmente, hay cuatro grandes ingenios azucareros que podrían producir etanol en el país.

“Lo importante es que hay la voluntad y hay la posibilidad de que los cuatro ingenios puedan entrar en la producción del etanol. Evidentemente todo depende del resultado de como salga la ley porque hay modificaciones estructurales que se están haciendo a la ley que necesitamos que sucedan para poder entonces iniciar el proyecto”, señaló Thayer.

La mezcla con etanol sería de uso obligatorio a nivel nacional, un punto que ha generado discusión por varios diputados en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos.

“Debe haber oportunidad para que constitucionalmente el consumidor pueda elegir. Y si el proyecto es tan bueno, el proyecto es espectacularmente provechoso, entonces démosle la oportunidad al usuario para que pueda escoger si quiere el aditivo o no quiere el aditivo”, comentó el diputado y presidente de la comisión, Ernesto Cedeño.

“Sabemos perfectamente que es un proyecto que se ha vendido por parte del Ejecutivo, donde dicen que esto va a ayudar al medio ambiente”, comentó por su parte la también comisionada, Alexandra Brenes. “Sin embargo, la carta de MiAmbiente, con su exposición de motivos dentro de ello, tiene casi seis artículos que nunca fueron incluidos para poder hablar de sostenibilidad ambiental a futuro. Y adicional a esto, también lo han vendido como un tema de generación de empleo. Sin embargo, este proyecto promueve la importación y tiene prácticamente el mismo costo dentro de uno de sus artículos tanto para quienes importan como también para el productor nacional. Así que son temas que hay que ver”, destacó.

Para Thayer, actualmente el consumidor no tiene elección a la hora de ver los componentes en el combustible que coloca dentro de su carro, ni de los aditivos. Considera que es importante que el uso de la mezcla sea obligatorio.

“Es importante que sea obligatorio porque la verdad es que no habría un incentivo para el sistema de hidrocarburos de incorporarnos si no hay una obligatoriedad. Es importante también porque hay que darle confianza al consumidor, estamos hablando de un mismo tipo de gasolina, no habría también muchas dificultades en cuanto a la logística porque para hacerlo voluntario tendrías que tener tanques de almacenamiento subterráneo espejos en las estaciones”, explicó. “Es una inversión muy grande, tiene que parar la estación desde el inicio para poder hacer todo esto y evidentemente ellos no van a vender más gasolina ellos van a vender la misma cantidad de gasolina de manera que no hay verdaderamente un incentivo para hacerlo.”