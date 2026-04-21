Panamá fortalece su conectividad: Tocumen crece 15% en 2026

El Aeropuerto Internacional de Tocumen (AITSA) inició el año 2026 con cifras sin precedentes, consolidando su posición como la principal puerta de entrada a Latinoamérica. Según los datos oficiales registrados entre enero y marzo, la terminal aérea movilizó a cinco millones 720 mil 853 pasajeros, lo que representa un crecimiento del 15% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este incremento, que se traduce en 754,213 pasajeros adicionales, marca un nuevo máximo histórico para la terminal panameña. Este dinamismo no se limitó al tránsito de viajeros; las operaciones aéreas también experimentaron un ascenso significativo, con un total de 44,557 vuelos gestionados, un 12% más que en el primer trimestre de 2025.

Fortaleza logística y regional

En el sector de carga, Tocumen reafirmó su papel como plataforma estratégica para el comercio internacional. Durante los primeros tres meses del año, se movilizaron 61,194 toneladas métricas, un aumento del 9%. Esta actividad generó más de 4,821 movimientos de importación y exportación, fortaleciendo la competitividad del país en la red de suministros global. Por su parte, los aeropuertos regionales bajo la administración de Tocumen, S.A. (Enrique Malek, Panamá Pacífico, Scarlett Martínez y Enrique Jiménez) también reportaron un desempeño positivo. En conjunto, estas terminales sumaron 236,682 pasajeros y 10,552 movimientos de aeronaves, impulsando la conectividad interna y el turismo hacia el interior de la república.

Un hub de oportunidades