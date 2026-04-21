Panamá fortalece su conectividad: Tocumen crece 15% en 2026

El <b><a href="/tag/-/meta/aitsa-aeropuerto-internacional-de-tocumen">Aeropuerto Internacional de Tocumen (AITSA)</a></b> inició el año 2026 con cifras sin precedentes, consolidando su posición como la principal puerta de entrada a Latinoamérica. Según los datos oficiales registrados entre enero y marzo, la terminal aérea movilizó a<b> cinco millones 720 mil 853 pasajeros</b>, lo que representa un crecimiento del <b>15%</b> en comparación con el mismo periodo del año anterior.Este incremento, que se traduce en <b>754,213 pasajeros adicionales</b>, marca un nuevo máximo histórico para la terminal panameña. Este dinamismo no se limitó al tránsito de viajeros; las operaciones aéreas también experimentaron un ascenso significativo, con un total de <b>44,557 vuelos</b> gestionados, un <b>12%</b> más que en el primer trimestre de 2025.