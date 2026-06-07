Keiko Fujimori lidera el conteo de votos en la segunda vuelta presidencial de Perú

La candidata presidencial Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, mantiene la delantera en el escrutinio de la segunda vuelta electoral celebrada este domingo en Perú, de acuerdo con los resultados preliminares divulgados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Según el reporte oficial actualizado a las 9:42 p.m., se ha contabilizado el 51.15 % de las 92,766 actas previstas para este proceso electoral, considerado uno de los más importantes para definir el futuro político del país sudamericano.

Fujimori aventaja a Roberto Sánchez

Los resultados parciales reflejan que Keiko Fujimori obtiene el 52.71 % de los votos válidos, equivalentes a 5,296,463 sufragios.

Mientras tanto, el candidato Roberto Sánchez Palomino, representante de Juntos por el Perú, registra el 47.28 % de la votación, con un total de 4,750,698 votos.

La diferencia entre ambos candidatos se mantiene mientras continúa el procesamiento de las actas provenientes de distintas regiones del país y del voto emitido en el extranjero.

Más de la mitad de las actas aún están pendientes

La ONPE informó que, además de las actas ya contabilizadas, un 0.865 % permanece pendiente de envío a los Jurados Electorales Especiales.

Por esta razón, las autoridades electorales han reiterado que los resultados divulgados hasta el momento son preliminares y que el conteo continuará durante las próximas horas hasta completar el procesamiento de todas las actas.