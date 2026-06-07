Tercer día de rastreo en Macho de Monte termina sin ubicar a joven veragüense

Las intensas lluvias y el aumento del caudal del río Macho de Monte continúan complicando las labores para encontrar a un joven veragüense, de 26 años, desaparecido en el sector de Cuesta de Piedra, distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí.

Este domingo 7 de junio concluyó el tercer día consecutivo de búsqueda, en medio de condiciones climáticas adversas que han representado uno de los principales desafíos para los equipos de rescate desplegados en la zona.

El operativo interinstitucional está integrado por unidades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Cuerpo de Bomberos de Panamá, ONG SAR Panamá, PBR Rescate, la Policía Nacional y el Ministerio de Ambiente, quienes han mantenido las labores de rastreo pese a la inestabilidad del tiempo.

Durante la jornada, los rescatistas realizaron recorridos por las riberas del afluente, inspeccionaron áreas de difícil acceso y ejecutaron maniobras con equipos especializados en distintos puntos del río. Sin embargo, hasta el cierre de las operaciones de este domingo no se había logrado ubicar al joven desaparecido.

Las autoridades destacaron que las lluvias registradas en el área y la crecida del río han incrementado el nivel de riesgo para los equipos de emergencia, obligando a extremar las medidas de seguridad durante las labores de búsqueda.

A pesar de estas dificultades, la coordinación entre las instituciones de respuesta y los grupos voluntarios ha permitido mantener activo el operativo en terrenos complejos y de difícil acceso.

La directora provincial de Sinaproc en Chiriquí, Mónika Acosta, informó que las operaciones serán reanudadas este lunes 8 de junio desde las 6:00 a.m. con la participación de todos los organismos que integran la Fuerza de Tarea Conjunta.