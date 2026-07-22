Trump impulsaría a Infantino para ser el próximo secretario general de la ONU, según The New York Post

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría promoviendo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, como candidato para ocupar el cargo de secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de acuerdo con información publicada por el diario estadounidense The New York Post.

Según el medio, que cita fuentes cercanas al mandatario, Trump considera que Infantino, reúne las condiciones para dirigir el organismo internacional por su reconocimiento a nivel mundial y su capacidad para generar consensos entre distintos sectores. “Es respetado por todos en el mundo y tiene una habilidad especial para unir a las personas”, aseguró una fuente próxima al presidente al medio estadounidense, citada por el diario.

El próximo secretario general de la ONU será elegido este año para reemplazar al portugués António Guterres, cuyo mandato concluye a finales de diciembre. Según el diario la relación entre ambos se fortaleció durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada por Estados Unidos, México y Canadá.

El medio también señaló que, hasta el momento, no está claro si Infantino tiene interés en postularse ni si Trump ha discutido directamente con él la posibilidad de asumir el cargo.

Fuentes consultadas por el diario sostienen que el mandatario considera que existe una oportunidad para impulsar una candidatura distinta a las que actualmente figuran entre las favoritas. Entre los nombres mencionados están la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, y el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi.

El empresario y diplomático ítalo-estadounidense Paolo Zampolli, enviado especial de Trump para alianzas globales, respaldó la idea en declaraciones al diario. “Solo el presidente Trump podría tener una idea tan brillante”, afirmó.

Además, aseguró que Infantino “haría un gran trabajo” al frente de la ONU y destacó su experiencia dirigiendo una organización con más de 200 federaciones miembros, una responsabilidad que comparó con la coordinación de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas.