Chiriquí: rescatistas siguen explorando cañón de Macho de Monte en busca de desaparecido

Los organismos de emergencia reiniciaron la mañana de este domingo 7 de junio las operaciones de búsqueda de un ciudadano oriundo de la provincia de Veraguas, reportado como desaparecido en las aguas del río Macho de Monte, en el distrito de Tierras Altas, Chiriquí.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó sobre la reanudación de las labores de rastreo, que se desarrollan con la participación de distintas entidades de respuesta y rescate.

La búsqueda se mantiene activa luego de que, durante la jornada de este sábado 6 de junio, equipos especializados desplegaran un operativo en la zona de Macho de Monte para intentar ubicar al ciudadano desaparecido.

En las acciones participan funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Panamá, la Dirección Nacional de Operaciones de los Bomberos, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Servicio Nacional Aeronaval, la Policía Nacional y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias y Rescate.

De acuerdo con los reportes de los organismos de emergencia, los rescatistas han utilizado técnicas de rescate acuático, rescate vertical y búsqueda en áreas de difícil acceso para ampliar el radio de rastreo dentro del cañón y sectores cercanos al río.

Las labores se realizan en un área caracterizada por pendientes pronunciadas, corrientes de agua y variaciones en las condiciones climáticas, factores que han dificultado el desarrollo de las operaciones.

Previamente, las autoridades habían informado que al menos 47 rescatistas participaban en el operativo de búsqueda.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado la identidad del ciudadano ni mayores detalles sobre las circunstancias de su desaparición.

Ante las condiciones que presentan los afluentes en distintos puntos del país, Sinaproc reiteró el llamado a la población a evitar ingresar a ríos y quebradas que registren incremento de caudal, con el fin de prevenir incidentes y situaciones de riesgo.