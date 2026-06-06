Chiriquí: 47 rescatistas participan en la búsqueda de una persona desaparecida en Macho de Monte

El Cuerpo de Bomberos de Panamá reveló la mañana de este sábado 6 de junio que continúa el operativo de búsqueda de un ciudadano reportado como desaparecido en el sector de Macho de Monte, en la provincia de Chiriquí.

De acuerdo con la institución, un total de 47 rescatistas participan en las labores de rastreo y localización en esta zona montañosa, caracterizada por condiciones climáticas variables y terrenos de difícil acceso.

La entidad detalló que los equipos de emergencia permanecen desplegados en el área, realizando recorridos y verificaciones en distintos puntos con el objetivo de dar con el paradero de la persona desaparecida.

Las labores se desarrollan en medio de condiciones de lluvia que dificultan las operaciones, por lo que las autoridades han reiterado el llamado a la población a mantener las medidas de seguridad al visitar áreas montañosas y a seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia.

Hasta el momento, el Cuerpo de Bomberos no ha brindado mayores detalles sobre la identidad del ciudadano desaparecido ni sobre las circunstancias que rodean el caso.