Explosión bajo el puente de las Américas habría sido causado por incumplimiento de normas de seguridad

El Cuerpo de Bomberos de Panamá confirmó que el informe sobre el incendio registrado debajo del puente de las Américas, en el área de la Boca, ya fue concluido y determinó que el hecho estuvo relacionado con un presunto error humano durante el trasiego de diésel.

El jefe de la Dirección Nacional de Investigación de Incendios y Explosivos del Cuerpo de Bomberos, Hernán Córdoba, explicó que la víctima, un ciudadano nicaragüense, realizaba una labor rutinaria de traslado de combustible desde un tanque hacia una cisterna cuando ocurrió el incidente.

Córdoba le dijo a TVN Noticias que durante las investigaciones se detectó que el trabajador mantenía consigo un teléfono celular, pese a que este tipo de equipos no está permitido en áreas catalogadas como atmósferas explosivas por el manejo de sustancias inflamables.

“Sí se pudo encontrar en el lugar distintos factores que influyeron en que la persona que estaba haciendo la manipulación del producto no guardó las medidas de seguridad, alteró las medidas de seguridad y entonces ocurre el incendio”, señaló.

El funcionario detalló que, además del celular, la vestimenta utilizada por la víctima no cumplía con los requisitos de seguridad establecidos para este tipo de labores.

“La vestimenta para realizar este tipo de trabajo tiene que ser del tipo que no genere chispa ni electricidad estática”, explicó Córdoba, quien agregó que el trabajador utilizaba ropa común.

Las responsabilidades sobre el incumplimiento de las normas de seguridad deberán ser determinadas por la Procuraduría General de la República, entidad que mantiene la investigación del caso.

El informe elaborado por el Cuerpo de Bomberos será remitido a la Procuraduría General de la República, que continuará con las investigaciones relacionadas con el incendio.

La explosión dejó cuatro personas heridas, entre ellas dos miembros del Cuerpo de Bomberos. Además el incendio daño varios carros cisternas.