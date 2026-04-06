Ministerio Público inicia investigación por explosión cerca del Puente de las Américas

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó este lunes 6 de abril que abrió de oficio una investigación tras la explosión de varios vehículos cisterna registrada en los predios del Puente de las Américas, en la ciudad de Panamá.

De acuerdo con el comunicado oficial, el caso está siendo atendido por la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana, con el objetivo de determinar las causas del incidente y establecer posibles responsabilidades.

Equipos especializados del Ministerio Público realizan inspecciones técnicas, recopilación de evidencias y entrevistas a testigos, como parte de las diligencias que buscan esclarecer lo ocurrido.