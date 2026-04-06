  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Ministerio Público inicia investigación por explosión cerca del Puente de las Américas

Cerca de 75 personas dieron respuesta rápida al llamado de emergencia.
Cerca de 75 personas dieron respuesta rápida al llamado de emergencia. Bomberos de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 06/04/2026 20:37
Equipos especializados realizan inspecciones técnicas, recopilación de evidencias y entrevistas a testigos

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó este lunes 6 de abril que abrió de oficio una investigación tras la explosión de varios vehículos cisterna registrada en los predios del Puente de las Américas, en la ciudad de Panamá.

De acuerdo con el comunicado oficial, el caso está siendo atendido por la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana, con el objetivo de determinar las causas del incidente y establecer posibles responsabilidades.

Equipos especializados del Ministerio Público realizan inspecciones técnicas, recopilación de evidencias y entrevistas a testigos, como parte de las diligencias que buscan esclarecer lo ocurrido.

¿Qué ocurrió?

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá informó que, aproximadamente a las 4:12 p.m., se recibió un reporte de incendio en el parque de combustible ubicado en el área de La Boca, Balboa.

El coronel Víctor Raúl Álvarez, director general del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), detalló que el incedio se dio en las inmediaciones de la empresa Panama Oil Terminals S.A. (POTSA).

Para sofocar el incendio, dijo, recibieron apoyo a la Autoridad del Canal de Panamá, el Servicio de Protección Institucional (SPI) y a las unidades del SUME y la Caja de Seguro Social. Para un total de 75 personas que estuvieron trabajando en el área, de las cuales 45 eran unidades.

Álvarez confesó que dentro del incendio hubieron dos bomberos que sufrieron quemaduras leves y se reportó el fallecimiento de una persona que quedo atrapada en medio de los carros cisternas

VIDEOS
Lo Nuevo