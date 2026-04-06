Explosión en La Boca: AMP suspende concesión a POTSA por reclamos de deuda

La explosión en La Boca, en la tarde de este lunes 06 de abril, dio un grio polémico luego que la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) decidiera quitarle la concesión a la empresa Panama Oil Terminals S.A. (POTSA), la responsable de lo sucedido.

Los hechos que dejaron a dos bomberos con quemaduras y un fallecido llevó a que el director de la AMP, Luis Alberto Roquebert, tomara carta sobre el asunto.

En conferencia de prensa, Roquebert informó que el recinto portuario que tuvo la afectación era una concesión otorgada por la AMP, donde tenía reclamos por deuda y que era perjudiciales para la entidad.

Aclaró que durante su administración en julio de 2024 surgían cuestionamientos referidos a temas de seguridad que se llevaba a cabo en ese recinto.

“Con lo ocurrido en el día de hoy y tomando en cuenta las deudas no saldadas que tenía este concesionario debemos proceder a suspender o a cancelar la concesión para el fin de garantizar una investigación eficaz y sin ningún tipo de pendientes”, sentenció el administrador de la AMP.

La decisión, según Roquebert, se debe netamente a temas puntuales de seguridad.

“Nosotros no permitiremos o tenemos cero tolerancia en temas de accidente y de seguridad. No cedemos en esa parte porque tenemos que prevenir las afectaciones de los seres humanos que trabajan ahí. Estaremos suspendiendo todas las operaciones hasta que el Ministerio Público aclare lo sucedido”, subrayó.