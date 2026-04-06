MiAmbiente inicia evaluación técnica de Puerto Barú tras decisión de la Unesco

La institución señaló que emitirá un pronunciamiento oficial una vez concluyan las evaluaciones técnicas y científicas, siguiendo las recomendaciones del Comité.

La institución señaló que emitirá un pronunciamiento oficial una vez concluyan las evaluaciones técnicas y científicas, siguiendo las recomendaciones del Comité.

E l Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que, tras recibir la Decisión 47 COM 7B.39 del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, inició un proceso de análisis sobre las posibles implicaciones del proyecto Puerto Barú en el Parque Nacional Coiba, declarado Sitio de Patrimonio Mundial.

Como parte de este proceso, Miambiente solicitó al Centro de Patrimonio Mundial de la Unesco una misión de asesoramiento técnico, prevista para mediados de 2026.

Esta misión busca capacitar al personal en la aplicación de la Guía y Kit de Herramientas para Evaluaciones de Impacto en el Contexto del Patrimonio Mundial, fortaleciendo la protección de los valores naturales del sitio y asegurando una gestión basada en estándares internacionales.

El Parque Nacional Coiba y su Zona Especial de Protección Marina han sido reconocidos por la Unesco como un espacio clave para el desarrollo del ecoturismo sostenible en el sur de Veraguas, donde se promueva el respeto a la naturaleza y el bienestar de las comunidades locales.

Miambiente reiteró su compromiso de atender y dar seguimiento a las recomendaciones de la Unesco, especialmente en lo referente al monitoreo, control, vigilancia y gestión integral del Parque Nacional Coiba, con el objetivo de preservar su integridad ecológica y evitar cualquier afectación a su Valor Universal Excepcional.