MiAmbiente inicia evaluación técnica de Puerto Barú tras decisión de la Unesco

<b>E<a href="/tag/-/meta/miambiente-ministerio-de-ambiente">l Ministerio de Ambiente (MiAmbiente)</a> </b>informó que, tras recibir la Decisión 47 COM 7B.39 del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, inició un proceso de análisis sobre las posibles implicaciones del proyecto Puerto Barú en el Parque Nacional Coiba, declarado Sitio de Patrimonio Mundial. La institución señaló que emitirá un pronunciamiento oficial una vez concluyan las evaluaciones técnicas y científicas, siguiendo las recomendaciones del Comité.La institución señaló que emitirá un pronunciamiento oficial una vez concluyan las evaluaciones técnicas y científicas, siguiendo las recomendaciones del Comité.