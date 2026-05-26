El Niño pone en alerta al sector agrícola y al abastecimiento de arroz

El Gobierno recomendó la importación de 786 mil quintales de arroz como medida preventiva ante posibles afectaciones del fenómeno de El Niño sobre la producción nacional del grano.

El anuncio lo hizo este martes 26 de mayo el titular del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Roberto Linares, tras la reunión del Consejo de Gabinete.

Linares explicó a los medios que la decisión fue acordada por la Cadena Agroalimentaria de Arroz bajo el mecanismo de desabastecimiento, con el objetivo de garantizar el suministro del producto en el país.

“Estamos en monitoreo permanente, y si en algún momento detectamos riesgo de desabastecimiento, se importará el arroz necesario a tiempo. La población puede estar tranquila: no va a faltar arroz”, afirmó Linares.

El ministro también informó que la próxima semana se realizará la primera reunión de una comisión interinstitucional encargada de analizar los efectos del fenómeno climático sobre distintos sectores productivos. La comisión la integran los ministerio de Presidencia, Gobierno, Desarrollo Agropecuario, Ambiente, Asuntos del Canal; así como Asep, Idaan e Impha.

Además, adelantó que sostendrá un encuentro con representantes del sector ganadero, que ya comienza a resentir impactos relacionados con El Niño.

Durante la reunión de la cadena agroalimentaria indicó Linares se revisaron las cifras del avance de la siembra de arroz mecanizado y las posibles afectaciones climáticas sobre la producción agrícola.

Linares aseguró que ni el país ni el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) quedarán sin inventarios del grano y sostuvo que la seguridad alimentaria será prioritaria.

“No habrá desabastecimiento ni aumentos en el precio del producto para el consumo nacional”, expresó el titular del MIDA.

El anuncio ocurre en momentos en que sectores agrícolas mantienen vigilancia sobre el comportamiento climático y su impacto en cultivos estratégicos para la canasta básica panameña.

Aunque el Gobierno aseguró que el abastecimiento está garantizado, no precisó el costo de la eventual importación, los países de origen del arroz ni el posible impacto sobre los productores nacionales.