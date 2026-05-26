Cancilleres de Panamá y China sostienen reunión sobre cooperación marítima y comercial

La Cancillería de Panamá informó la noche de este 26 de mayo que los ministros de Relaciones Exteriores de Panamá y China sostuvieron una reunión en la ciudad de Nueva York, en la que abordaron temas de cooperación marítima, comercial y cultural.

Según la entidad, el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, y su homólogo chino, Wang Yi, se reunieron en el marco del Debate Abierto de Alto Nivel del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, bajo el tema “Defender los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y fortalecer el sistema internacional centrado en la ONU”.

La reunión se realizó durante la presidencia rotativa de China en mayo del Consejo de Seguridad de la ONU.

De acuerdo con la Cancillería, ambas delegaciones intercambiaron puntos sobre temas de interés común en la agenda bilateral y multilateral.

Durante el encuentro, Martínez-Acha manifestó la disposición de Panamá de avanzar en canales técnicos de cooperación marítima.

La Cancillería señaló que Panamá reiteró su respeto al principio de una sola China y su compromiso con el Estado de Derecho y la independencia en la toma de decisiones de sus instituciones democráticas.

La entidad añadió que ambas delegaciones coincidieron en la importancia del diálogo, el respeto mutuo y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.