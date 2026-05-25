Panamá y China buscan acercamiento en la ONU

El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, sostendrá hoy una reunión con su homólogo de China, Wang Yi, en el marco de una sesión especial del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“La reunión entre ambos cancilleres será de agenda abierta, en el marco de una mayor armonización de las relaciones entre China y Panamá, países que desde hace 170 años mantienen relaciones migratorias, comerciales y culturales”, informó la Cancillería de Panamá en un comunicado.

El encuentro, que se realizará en la sede de la ONU, se da en medio de las disputas que han surgido entre ambas naciones por el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y la empresa Panama Ports Company, subsidiaria de la hongkonesa Hutchison Ports, que operó durante décadas los puertos de Balboa y Cristóbal.

Las diferencias entre Panamá y China también escalaron al nivel del abanderamiento de naves, debido a las retenciones de barcos con bandera panameña en puertos del país asiático.

El Gobierno, incluso, solicitó a China permitir el viaje de una delegación panameña para analizar la situación de las embarcaciones con bandera panameña.

El acercamiento diplomático entre ambas naciones surge después de la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de China, Xi Jinping, la cual ha sido considerada histórica por las disputas comerciales y políticas que han mantenido ambos gobiernos y en las que Panamá ha quedado envuelta.

El Gobierno de Estados Unidos ha catalogado a China como una “influencia maligna”, hasta el punto de amenazar con recuperar el Canal de Panamá al considerar que el país asiático se había tomado la vía interoceánica, que está en manos panameñas desde el 31 de diciembre de 1999.

China preside de forma rotatoria el Consejo de Seguridad durante este mes de mayo y entregará la presidencia en junio a Colombia. El Consejo de Seguridad celebrará este martes un debate abierto de alto nivel sobre “El respeto a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y el fortalecimiento del sistema internacional centrado en las Naciones Unidas”, en el marco del tema “Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales”.

El ministro de Asuntos Exteriores de China presidirá la reunión, durante la cual se espera que el secretario general de las Naciones Unidas presente un informe.