Irán se concentrará en Tijuana para el Mundial 2026 tras tensiones políticas con Estados Unidos

Cada vez queda menos para el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la selección de Irán sigue en su periplo si llegarán a participar de manera normal en la cita mundialista. El equipo tiene sus partidos asignados en Estados Unidos, pero debido al conflicto político ente ambos países, los iraníes han tenido que cambiar sus planes de preparación.

Recientemente se confirmó que Irán cambiará su campamento sede y ahora será en Tijuana, México. Esto se da luego de que el equipo de Irán aún no cuenta con el visado de los jugadores, así como también algunos miembros del cuerpo técnico. El equipo se estará entrenando concretamente en el Centro Xoloitzcuintle, casa de los Xolos de Tijuana.

El ente deportivo confirmó esto en un comunicado, así como también la presidenta de México, Claudia Sheinbaum les diera luz verde a quedarse en terreno mexicano. “Nosotros no tenemos por qué negar la posibilidad de que se queden en México”, expresó la mandataria en una conferencia de prensa.

Irán tenía planeado desde un principio hacer su campamento en Tucson, Arizona, sin embargo al contar con la visa los planes cambiaron para el equipo asiático. El equipo jugará dos partidos en Los Ángeles y uno más en Seattle en la fase de grupos por lo que las distancias entre estas sedes y su campamento no sería significativa.

El ministro iraní de Deportes, Ahmad Donyamali, afirmó este lunes 25 de mayo que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino les “prometió” que se resolvería el tema de las visas para que los jugadores puedan ingresar a los Estados Unidos y disputar el certamen mundial.

“Nos prometió que todos nuestros jugadores recibirán un visado. No hay ninguna razón para que no lo hagan”, destacó Donyamali.

En esa misma línea, el presidente de la Federación de Fútbol de Irán destacó que “gracias a esta medida, el problema de los visados quedará en gran parte resuelto”, pero aún no existe una certeza de que todos los miembros de la delegación reciban el visado, esto último de acuerdo con el vicepresidente de la Federación, Mehdi Mohammad Nabi.

Irán debutará en el Mundial ante Nueva Zelanda el 15 de junio. Luego enfrentará a Bélgica el 21 de junio y cierra la fase de grupos ante Egipto el 26 de junio.