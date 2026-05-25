Ministro de Seguridad comparte estrategia para combatir a las pandillas

El abogado y exdirector de la Policía Nacional, Ebrahim Asvat, planteó una propuesta más drástica.'Ese tema solamente se va a resolver buscando un mecanismo similar de un estado de excepción contra las bandas criminales, al estilo salvadoreño. Pero si no lo vemos como una situación de excepción, pues será una historia que vamos a continuar viviendo en el tiempo, porque la estructura del sistema de justicia y del Ministerio público no favorecen ese tipo de medidas y ese tipo de pacificación del país. Esto es un reto al Estado, un reto a la seguridad pública del país', declaró Asvat. 'La población en general es la primera víctima de ese tipo de actividad. No solamente se estén matando entre ellos, sino que básicamente tienen controles territoriales del país'.Declarar estado de excepción requeriría coordinación con otros órganos del Estado.'Habría que hacer algún entendimiento entre la Asamblea de Diputados, con el Órgano Ejecutivo y con el Órgano Judicial también, para que haya un mecanismo que funcione y que le dé garantía a la sociedad', explicó Asvat. 'Por encima de los grupitos que andan en este tipo de actividad, está la necesidad de garantizar seguridad pública y esa seguridad pública es una responsabilidad', concluyó.Sin embargo, el ministro Ábrego afirma que por el momento no se está contemplando una medida tan extrema. 'En ningún momento hemos llegado a esa conclusión de estado de excepción. Siempre hemos sido respetuosos de la democracia. Una cosa es cuando se crea el caos y hay que tomar las medidas respectivas, pero no hemos llegado a ese nivel'.La última medida tomada en Panamá de ese tipo fue la suspensión de garantías constitucionales en junio del año pasado durante la Operación Omega en Bocas del Toro.