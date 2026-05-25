Rachel Peterson: ‘La innovación es la manera de proteger la tradición’

Desde el inicio creíamos que el café podía ocupar un espacio parecido al del vino fino: con origen, identidad, historia, microclima y una manera propia de expresarse. No lo veíamos solamente como un producto agrícola, sino como una expresión de un lugar.Panamá tenía las condiciones para producir algo extraordinario, especialmente en tierras altas como Boquete, pero hacía falta demostrarlo con consistencia. Eso fue lo que intentamos hacer: presentar el café panameño no como una curiosidad exótica, sino como un café con la calidad, la elegancia y la profundidad para ser una referencia mundial. Y en ese camino también aprendimos que cuando una finca panameña logra reconocimiento afuera, se abre una puerta para que el mundo mire con más atención a todo el origen de Panamá.