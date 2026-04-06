55% de buques detenidos en China son de bandera panameña

El número de buques con bandera panameña detenidos en puertos de China registró un aumento a inicios de abril de 2026, según la lista en tiempo real del <b>Memorando de Entendimiento de Tokio (MOU Tokio)</b>, organismo que monitorea el control del Estado rector del puerto en la región de Asia-Pacífico.Datos publicados entre el 1 y el 4 de abril muestran que al menos<b> 11 de 20 embarcaciones</b> detenidas en puertos chinos operan bajo el pabellón de Panamá, lo que representa aproximadamente el<b> 55 % </b>del total. Entre las naves identificadas están: Grand Cosmo, Sea of Luck, Frontier Youth, HDX Hongyuan, SM Gemini 1, Ocean Prosperity, Hamit K, Coral VI, Kathy Ocean, Orion Highway y el Versa Spirit.Las detenciones fueron reportadas en ciudades como <b>Shanghái, Guangzhou, Zhoushan, Ningbo </b>y<b> Taicang. </b>Lo que comenzó como un reporte de incremento en <b>inspecciones técnicas en puertos asiáticos</b>, viene escalando a una crisis diplomática.Este fenómeno técnico-administrativo ocurre en un contexto de alta tensión diplomática. El reporte surge luego de que el gobierno de China prometió <b>'represalias'</b> contra Panamá, como consecuencia directa del fallo de la <b><a href="/tag/-/meta/csj-corte-suprema-de-justicia">Corte Suprema de Justicia (CSJ)</a></b> que declaró inconstitucional el contrato de Panama Ports Company.Las detenciones chinas hicieron que <b>Chile, Estados Unidos, Israel, Ucrania, Costa Rica, Honduras, Paraguay </b>y<b> Perú</b> manifestaran su respaldo a Panamá, al considerar estas acciones como una amenaza para el comercio global.Además, el 2 de abril, el secretario de Estado de Estados Unidos, <b><a href="/tag/-/meta/marco-rubio">Marco Rubio</a></b>, cuestionó la situación a través de la red social X:<i>'La decisión de China de detener u obstaculizar de cualquier otro modo a los buques con bandera panameña que realizan actividades comerciales legítimas desestabiliza las cadenas de suministro, eleva los costos y socava la confianza en el sistema comercial global. Estados Unidos apoya a Panamá contra cualquier represalia que atente contra su soberanía y siempre respaldará a sus socios frente a la intimidación'</i>.La lista del MOU Tokio, disponible en línea desde 2007 y actualizada en tiempo real, detalla que las detenciones responden principalmente a <b>deficiencias técnicas relacionadas con seguridad contra incendios, prevención de la contaminación y sistemas de salvamento</b>, conforme a convenios internacionales como MARPOL.No obstante, la continuidad de estas medidas en abril<b> refuerza el escrutinio sobre la flota panameña y el impacto que este conflicto político</b> pueda tener en la reputación del registro y la logística mundial.