55% de buques detenidos en China son de bandera panameña

El número de buques con bandera panameña detenidos en puertos de China registró un aumento a inicios de abril de 2026, según la lista en tiempo real del Memorando de Entendimiento de Tokio (MOU Tokio), organismo que monitorea el control del Estado rector del puerto en la región de Asia-Pacífico.

Datos publicados entre el 1 y el 4 de abril muestran que al menos 11 de 20 embarcaciones detenidas en puertos chinos operan bajo el pabellón de Panamá, lo que representa aproximadamente el 55 % del total. Entre las naves identificadas están: Grand Cosmo, Sea of Luck, Frontier Youth, HDX Hongyuan, SM Gemini 1, Ocean Prosperity, Hamit K, Coral VI, Kathy Ocean, Orion Highway y el Versa Spirit.

Las detenciones fueron reportadas en ciudades como Shanghái, Guangzhou, Zhoushan, Ningbo y Taicang. Lo que comenzó como un reporte de incremento en inspecciones técnicas en puertos asiáticos, viene escalando a una crisis diplomática.

Este fenómeno técnico-administrativo ocurre en un contexto de alta tensión diplomática. El reporte surge luego de que el gobierno de China prometió “represalias” contra Panamá, como consecuencia directa del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el contrato de Panama Ports Company.

Las detenciones chinas hicieron que Chile, Estados Unidos, Israel, Ucrania, Costa Rica, Honduras, Paraguay y Perú manifestaran su respaldo a Panamá, al considerar estas acciones como una amenaza para el comercio global.

Además, el 2 de abril, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, cuestionó la situación a través de la red social X:

“La decisión de China de detener u obstaculizar de cualquier otro modo a los buques con bandera panameña que realizan actividades comerciales legítimas desestabiliza las cadenas de suministro, eleva los costos y socava la confianza en el sistema comercial global. Estados Unidos apoya a Panamá contra cualquier represalia que atente contra su soberanía y siempre respaldará a sus socios frente a la intimidación”.

La lista del MOU Tokio, disponible en línea desde 2007 y actualizada en tiempo real, detalla que las detenciones responden principalmente a deficiencias técnicas relacionadas con seguridad contra incendios, prevención de la contaminación y sistemas de salvamento, conforme a convenios internacionales como MARPOL.

No obstante, la continuidad de estas medidas en abril refuerza el escrutinio sobre la flota panameña y el impacto que este conflicto político pueda tener en la reputación del registro y la logística mundial.