Panamá agradece respaldo internacional por conflicto con China sobre buques

La administración del presidente José Raúl Mulino agradeció y destacó la tarde de este sábado 4 de abril el respaldo internacional recibido en defensa de su flota mercante panameña, tras las recientes detenciones e inspecciones a buques con bandera panameña en puertos de China.

En un comunicado divulgado por la Cancillería de Panamá, las autoridades destacaron el apoyo expresado por gobiernos de Estados Unidos, Israel, Ucrania, Costa Rica, Honduras, Paraguay y Perú, que han calificado estas acciones como una amenaza directa a la estabilidad de las cadenas de suministro globales.

Los pronunciamientos coinciden en defender el respeto a la soberanía de Panamá y a su registro de naves como un elemento clave —y no negociable— para el comercio internacional.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que las medidas atribuidas a China buscan socavar la confianza en el sistema comercial global.

“Las recientes medidas de China contra los buques con bandera panameña generan gran preocupación por el uso de instrumentos económicos para socavar el Estado de Derecho en Panamá, una nación soberana y socio fundamental para el comercio mundial”, afirmó el comunicado.

Rubio agregó que las detenciones, retrasos y otros obstáculos a la circulación marítima “socavan la estabilidad de las cadenas de suministro mundiales, aumentan los costos para las empresas y los consumidores, y merman la confianza en el sistema comercial internacional”.

POSICIÓN DE CHINA

En tanto, en la conferencia de prensa de este viernes 3 de abril, un reportero de Bloomberg preguntó por las declaraciones del secretario de Estado estadounidense, quien afirmó que China estaría deteniendo barcos panameños después de que Panamá cancelara el contrato a Panama Ports Company, filial de la empresa CK Hutchison, que tiene su sede en Hong Kong.

Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, respondió que las acusaciones son “completamente infundadas” y constituyen una “distorsión de la realidad”.

Por su lado, el embajador de la República Popular de China en Colombia, Zhu Jingyang, respondió a las recientes declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre supuestas acciones de Pekín contra buques con bandera de Panamá.

A través de una publicación en la red social X, el diplomático chino cuestionó las acusaciones de Washington y lanzó un mensaje directo: “Quién socavó la neutralidad del Canal de Panamá y la estabilidad de la cadena de suministro global mediante intimidación y coerción unilaterales es una cuestión de la que toda gente sensata saca justa conclusión”.