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ABANDERAMIENTO

Panamá agradece respaldo internacional por conflicto con China sobre buques

En la región centroamericana, Costa Rica expresó su ‘profunda preocupación’ y condenó las medidas de China al calificarlas como arbitrarias e injustificadas.
En la región centroamericana, Costa Rica expresó su ‘profunda preocupación’ y condenó las medidas de China al calificarlas como arbitrarias e injustificadas. | Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Manuel Vega Loo
  • 04/04/2026 14:22
Países como Estados Unidos, Israel y Ucrania defienden la soberanía de Panamá y su registro de naves, mientras China niega las acusaciones.

La administración del presidente José Raúl Mulino agradeció y destacó la tarde de este sábado 4 de abril el respaldo internacional recibido en defensa de su flota mercante panameña, tras las recientes detenciones e inspecciones a buques con bandera panameña en puertos de China.

En un comunicado divulgado por la Cancillería de Panamá, las autoridades destacaron el apoyo expresado por gobiernos de Estados Unidos, Israel, Ucrania, Costa Rica, Honduras, Paraguay y Perú, que han calificado estas acciones como una amenaza directa a la estabilidad de las cadenas de suministro globales.

Los pronunciamientos coinciden en defender el respeto a la soberanía de Panamá y a su registro de naves como un elemento clave —y no negociable— para el comercio internacional.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que las medidas atribuidas a China buscan socavar la confianza en el sistema comercial global.

Las recientes medidas de China contra los buques con bandera panameña generan gran preocupación por el uso de instrumentos económicos para socavar el Estado de Derecho en Panamá, una nación soberana y socio fundamental para el comercio mundial”, afirmó el comunicado.

Rubio agregó que las detenciones, retrasos y otros obstáculos a la circulación marítima “socavan la estabilidad de las cadenas de suministro mundiales, aumentan los costos para las empresas y los consumidores, y merman la confianza en el sistema comercial internacional”.

POSICIÓN DE CHINA

En tanto, en la conferencia de prensa de este viernes 3 de abril, un reportero de Bloomberg preguntó por las declaraciones del secretario de Estado estadounidense, quien afirmó que China estaría deteniendo barcos panameños después de que Panamá cancelara el contrato a Panama Ports Company, filial de la empresa CK Hutchison, que tiene su sede en Hong Kong.

Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, respondió que las acusaciones son “completamente infundadas” y constituyen una “distorsión de la realidad”.

Por su lado, el embajador de la República Popular de China en Colombia, Zhu Jingyang, respondió a las recientes declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre supuestas acciones de Pekín contra buques con bandera de Panamá.

A través de una publicación en la red social X, el diplomático chino cuestionó las acusaciones de Washington y lanzó un mensaje directo: “Quién socavó la neutralidad del Canal de Panamá y la estabilidad de la cadena de suministro global mediante intimidación y coerción unilaterales es una cuestión de la que toda gente sensata saca justa conclusión”.

’SOBERANÍA’

Desde Israel, el ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, respaldó la postura panameña y subrayó que la aplicación de la ley marítima debe ser “justa, técnica y libre de presiones políticas”.

Por su parte, el canciller de Ucrania, Andrii Sybiha, reiteró el apoyo a la soberanía panameña y advirtió que cualquier presión económica sobre embarcaciones con bandera panameña pone en riesgo la estabilidad del comercio global y el Estado de derecho.

En la región centroamericana, Costa Rica expresó su “profunda preocupación” y condenó las medidas al calificarlas como arbitrarias e injustificadas, al tiempo que reafirmó su respaldo al derecho internacional, en especial a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Igualmente, Honduras reiteró su compromiso con la soberanía de los Estados, la libertad de navegación y el comercio basado en reglas, mientras que Paraguay condenó lo que describió como “hostigamiento comercial” y señaló que estas acciones representan una presión inaceptable.

En tanto, el Gobierno de Perú abogó por un sistema de transporte marítimo seguro, eficiente y regido por normas internacionales, respaldando a Panamá como Estado de abanderamiento responsable.

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