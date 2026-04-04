Las 5 claves de la tarde que debes saber | 04 de abril

Turismo masivo en el Casco Antiguo

Más de 300 mil personas visitaron el Casco Antiguo durante la Semana Santa 2026, consolidando el área como uno de los principales puntos de encuentro en estas fechas.

El alto flujo de visitantes responde a las tradicionales actividades religiosas, procesiones y eventos culturales. Además, comercios, restaurantes y operadores turísticos reportaron un aumento significativo en la actividad económica, reflejando una recuperación sostenida del sector.

Detención en Colón por caso contra funcionaria del MINSA

En la provincia de Colón, las autoridades detuvieron a un hombre señalado por el robo y privación de libertad de una funcionaria del Ministerio de Salud (MINSA).

El caso ha generado preocupación por la seguridad de servidores públicos, especialmente en áreas donde se realizan labores comunitarias. Las investigaciones continúan para determinar si hay más personas vinculadas al hecho.

Panamá y su 0,2% en las apuestas del Mundial 2026

Panamá aparece con apenas 0,2% de probabilidad de ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026, según estimaciones de una casa de apuestas, lo que ha abierto debate en el entorno deportivo.

El dato refleja el nivel competitivo actual frente a otras selecciones, aunque no se interpreta como una predicción definitiva.

El formato ampliado del torneo y el crecimiento reciente del equipo panameño mantienen abierta la posibilidad de competir y sorprender.

Cristiano Ronaldo amplía su legado goleador

El portugués Cristiano Ronaldo volvió a hacer historia al alcanzar los 967 goles oficiales con el Al Nassr FC.

El delantero continúa ampliando su marca como uno de los máximos goleadores de todos los tiempos, manteniendo su vigencia en el fútbol internacional.

Alertan sobre influencia rusa en América Latina

Un informe internacional advierte sobre presuntas tácticas de Rusia para influir en la opinión pública en países como Argentina y México.

Las estrategias incluirían campañas digitales y desinformación, reabriendo el debate sobre el impacto de actores externos en la región y el rol de las plataformas digitales en la difusión de contenidos.