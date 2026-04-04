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Dos muertos en Panamá durante Semana Santa: balance oficial del Sinaproc

Balance preliminar reporta fallecidos y asistencia a nivel nacional.
Balance preliminar reporta fallecidos y asistencia a nivel nacional. @Sinaproc_Panama
Por
Emiliana Tuñón
  • 04/04/2026 09:55
Autoridades reportan balance con dos víctimas fatales y atenciones en Semana Santa.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) presentó un informe actualizado como parte del despliegue nacional de la operación Guardianes 2026, fase III, destacando las acciones coordinadas desde el Centro de Operaciones de Emergencia (COE).

De acuerdo con el reporte emitido la mañana de este sábado, las autoridades contabilizan dos personas fallecidas, una por accidente de tránsito en la provincia de Chiriquí y la otra muerte por posible inmersión que aún se mantiene bajo investigación.

El informe también detalla el rescate de ocho personas en distintos puntos del país, además de una atención masiva provocada por un ataque de abejas africanizadas en Penonomé.

Asimismo, se registraron 25 atenciones durante actividades religiosas, en el marco de la movilización de fieles por la celebración de Semana Santa.

Operativo de Semana Santa deja miles de infracciones y alto tráfico

La Policía Nacional de Panamá informó que durante el operativo de Semana Santa se registró un aforo vehicular de 77,127 autos desde el mediodía del jueves hasta la tarde del viernes.

De acuerdo con el reporte, se contabilizaron 1,493 infracciones de tránsito, de las cuales 441 fueron por exceso de velocidad y 24 por conducir bajo los efectos del alcohol.

Asimismo, las autoridades detallaron que 124 vehículos fueron removidos mediante grúa como parte de los operativos de control en las vías del país.

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