Dos muertos en Panamá durante Semana Santa: balance oficial del Sinaproc

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) presentó un informe actualizado como parte del despliegue nacional de la operación Guardianes 2026, fase III, destacando las acciones coordinadas desde el Centro de Operaciones de Emergencia (COE).

De acuerdo con el reporte emitido la mañana de este sábado, las autoridades contabilizan dos personas fallecidas, una por accidente de tránsito en la provincia de Chiriquí y la otra muerte por posible inmersión que aún se mantiene bajo investigación.

El informe también detalla el rescate de ocho personas en distintos puntos del país, además de una atención masiva provocada por un ataque de abejas africanizadas en Penonomé.

Asimismo, se registraron 25 atenciones durante actividades religiosas, en el marco de la movilización de fieles por la celebración de Semana Santa.