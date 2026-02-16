Personal del Sinaproc sufre accidente mientras realizaba operativo en Penonomé

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informa a la ciudadanía que este Domingo de Carnaval se registró una colisión en el distrito de Penonomé, provincia de Coclé, frente a la plaza Iguana Mall.

Según el comunicado, el incidente se produjo cuando un vehículo particular perdió el control e impactó contra el vehículo operativo N° 174 del Sinaproc, el cual se encontraba en funciones como parte del dispositivo de seguridad de la operación Guardianes 2026.

En el vehículo institucional viajaban cuatro voluntarios de la institución, quienes fueron trasladados al hospital Aquilino Tejeira para su evaluación médica y la atención correspondiente.

Es importante destacar que, tras la colisión, el personal brindó los primeros auxilios a la ocupante del otro vehículo involucrado, como parte de su misión de servicio y compromiso con la población.

Actualmente, se encuentran recibiendo atención por parte del personal de salud.

El Sinaproc mantiene coordinación con las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.