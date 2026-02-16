Personal del Sinaproc sufre accidente mientras realizaba operativo en Penonomé

El <b><a href="/tag/-/meta/sinaproc-sistema-nacional-de-proteccion-civil">Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc)</a></b> informa a la ciudadanía que este Domingo de Carnaval se registró una colisión en el distrito de Penonomé, provincia de Coclé, frente a la plaza Iguana Mall.Según el comunicado, el incidente se produjo cuando un vehículo particular perdió el control e impactó contra el vehículo operativo N° 174 del Sinaproc, el cual se encontraba en funciones como parte del dispositivo de seguridad de la <b>operación Guardianes 2026</b>.En el vehículo institucional viajaban cuatro voluntarios de la institución, quienes fueron trasladados al hospital Aquilino Tejeira para su evaluación médica y la atención correspondiente.Es importante destacar que, tras la colisión, el personal brindó los primeros auxilios a la ocupante del otro vehículo involucrado, como parte de su misión de servicio y compromiso con la población.Actualmente, se encuentran recibiendo atención por parte del personal de salud. El Sinaproc mantiene coordinación con las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.