Tragedia en Carnaval: niño de 8 años fallece por inmersión en balneario de Penonomé

Un menor de ocho años falleció por inmersión la tarde de este Domingo de Carnaval en el balneario Aguas Blancas, ubicado en el distrito de Penonomé, provincia de Coclé.

De acuerdo con los reportes preliminares, el hecho ocurrió mientras el niño se encontraba en el área recreativa, uno de los puntos más concurridos durante las festividades carnestolendas.

Tras el incidente, personal de emergencia acudió al sitio para brindarle atención inmediata.

El menor fue trasladado de urgencia al hospital Aquilino Tejeira; sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, se confirmó su fallecimiento minutos después de su ingreso.

Al lugar también se presentaron funcionarios del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) para apoyar en las labores de atención y verificación.

Posteriormente, el Ministerio Público inició las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias exactas en que ocurrió el suceso.

Con este caso, aumenta a cuatro las víctimas por inmersión registradas en la provincia de Coclé en lo que va de 2026, situación que ha generado preocupación entre autoridades y residentes, especialmente en medio de actividades masivas como el Carnaval.

Las autoridades reiteran el llamado a la población a extremar las medidas de precaución en ríos, playas y balnearios, especialmente cuando se trate de menores de edad, quienes deben permanecer bajo supervisión constante de adultos.