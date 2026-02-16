Contenedor con droga proveniente de Ecuador es interceptado antes de cruzar el Canal

Agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) se incautaron de 936 paquetes de presunta sustancia ilícita que estaban ocultos en un contenedor a bordo de un buque en espera de tránsito por el Canal de Panamá.

La operación, según el Senan, se realizó en un fondeadero del Pacífico central, en la provincia de Panamá.

El decomiso, bajo la modalidad de carga contenerizada, se efectuó mediante tareas de control de tráfico marítimo y portuario.

De acuerdo con el Senan, el contenedor fue perfilado y verificado; provenía de Posorja, Ecuador, y tenía como destino final Hamburgo, Alemania.

Posteriormente, se coordinó con el personal de la Fiscalía de Drogas de la provincia de Panamá para llevar a cabo las diligencias de allanamiento y registro del contenedor.

En lo que va de 2026, el Senan ha incautado 13,7 toneladas de sustancias ilícitas en 11 operaciones desarrolladas en el territorio nacional, como parte de las acciones contra el narcotráfico.