América Latina puede acelerar su desarrollo si atrae más inversión productiva

Durante la entrevista con <b>La Estrella de Panamá</b>, Andrés Cadena mencionó el potencial de Panamá como plataforma logística y energética.<i> '¿Cómo hacemos para que el Canal sea tres veces más eficiente y alrededor del Canal generemos cinco capacidades logísticas más grandes?'</i>, planteó.El mensaje, según los autores, no es ideológico, sino pragmático.<i> 'El modelo de desarrollo fue probado por 190 países alrededor del mundo'</i>, afirmó Andrés. <i>'No hay que reinventar la rueda'</i>.En su conclusión, ambos insistieron en la necesidad de cambiar la narrativa regional. <i>'La oportunidad es real'</i>, dijo Marc Canal Noguer.<i> 'Pero hay que ir a por ella'</i>.Andrés Cadena fue más enfático: <i>'Este es un continente que tiene un futuro promisorio. ¿De qué depende? De que nos organicemos, de que tengamos buena política pública y de que generemos las condiciones para que la inversión llegue'</i>.