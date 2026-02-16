Transformación digital en Centroamérica: el desafío ya no es eficiencia, sino crecimiento

De cara a 2026 y 2027, González observa un entorno internacional complejo, marcado por tensiones geopolíticas. Sin embargo, considera que ese contexto abre oportunidades para América Latina.<i>'El mundo está revuelto, pero eso puede ser un oasis para la región'</i>, afirmó.Mencionó tendencias como el nearshoring y la relocalización de cadenas de suministro, que pueden favorecer a países de Centroamérica y el Caribe.<i> 'Tenemos la oportunidad de posicionarnos como una bahía segura para el resto del mundo y desde acá empujar el crecimiento'</i>, señaló.A su juicio, sectores como energía, servicios financieros y consumo muestran un potencial significativo en los próximos tres o cuatro años.<i>'Veo entusiasmo en los gerentes y presidentes de compañías. Se vienen buenos años para la región si sabemos tomar esta oportunidad con convicción y foco'</i>, concluyó.