La educación online impulsa el nuevo talento que mueve la economía

La transformación digital y la acelerada evolución del mercado laboral están redefiniendo las profesiones más demandadas en América Latina. Carreras vinculadas a la ciberseguridad, ingeniería, inteligencia artificial, salud pública, logística, análisis de datos y ciencias sociales encabezan hoy la lista de áreas con mayor proyección, según explicó Eva María Giner, rectora de la Universidad Internacional de Valencia (VIU).Durante su visita a Panamá, la académica sostuvo una entrevista con <b>La Estrella de Panamá</b>, en la que destacó las oportunidades laborales emergentes en la región y subrayó la importancia de fortalecer la cooperación universitaria en investigación, innovación e intercambio de conocimientos.La VIU, con presencia en Ecuador, Colombia y Perú, busca ahora expandirse en Centroamérica, con un enfoque especial en Panamá, Costa Rica y El Salvador. 'Hemos visto mucho interés y mucha necesidad en áreas STEM, ingenierías, ciberseguridad, temas sociales, economía, logística, criminología, salud, epidemiología y nutrición. Ahí es donde hay bastante demanda y creo que aquí también podemos aportar mucho', afirmó Giner.El propósito de su visita es impulsar alianzas estratégicas con universidades locales, en un contexto donde las empresas demandan cada vez más talento calificado con competencias digitales para responder a las exigencias del mercado actual y futuro. 'Los países tienen un reto importante: retener y atraer talento. Eso solo se logra a través de la formación', expresó la rectora.