Embajador de Panamá en la ONU exige liberación de trabajadores humanitarios detenidos en Yemen

El embajador de Panamá ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Eloy Alfaro de Alba, reafirmó este lunes 16 de febrero que el Estado panameño condena la detención arbitraria de trabajadores humanitarios y la violación de espacios bajo protección del organismo internacional en Yemen.

Las declaraciones de Alfaro de Alba surgen tras la detención de un grupo de funcionarios de la ONU e integrantes de una organización no gubernamental.

Según Naciones Unidas, el personal retenido “arbitrariamente” laboraba para mitigar los efectos de la hambruna y enfermedades que afectan a la población de Yemen.

Diferentes fuentes concluyen que en la actualidad hay 73 miembros del personal de Naciones Unidas “detenidos arbitrariamente” por las autoridades de facto hutíes en Yemen.

Los medios internacionales reseñaron que a finales del mes de enero ese grupo de hutíes volvió a entrar en múltiples oficinas de la ONU en Saná, capital del Yemen, y “confiscaron equipos y vehículos”.

Durante su intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el diplomático panameño señaló que estas acciones constituyen violaciones del derecho internacional y manifestó que no deben quedar impunes.

Asimismo, Alfaro de Alba reiteró el llamado a la liberación inmediata e incondicional de todo el personal humanitario y diplomático retenido.

El diplomático subrayó la necesidad de fortalecer la cooperación internacional para avanzar hacia una solución que permita una paz sostenible e inclusiva para el pueblo yemení.