Cancillería reconoce gestión de embajador panameño ante la ONU en la excarcelación de Olmedo Núñez en Venezuela

El Ministerio de Relaciones Exteriores expresó la tarde de este sábado 24 de enero su reconocimiento al embajador de Panamá ante las Naciones Unidas en la ciudad Nueva York, Eloy Alfaro de Alba, por su gestión diplomática en el Consejo de Seguridad de la ONU, orientada a exigir la excarcelación del marino panameño Olmedo Javier Núñez, detenido en Venezuela.

Mediante una comunicación oficial firmada por el canciller Javier Martínez-Acha, el Gobierno panameño destacó la actuación de Alfaro de Alba.

El canciller señaló que su intervención fue determinante para poner fin a la detención del marino panameño, a través de acciones sostenidas en el ámbito multilateral.

En la misiva, la Cancillería subrayó que la gestión se desarrolló en el marco de una diplomacia constante y coordinada, enfocada en la defensa de los derechos humanos y en la protección de los ciudadanos panameños en el exterior, principios que forman parte de la política exterior del país.

El reconocimiento fue extendido también a la delegación permanente de Panamá ante las Naciones Unidas, cuyo trabajo conjunto, según la Cancillería, evidenció el papel de la diplomacia como herramienta para la defensa de la justicia.

Núñez fue detenido el 13 de junio de 2025, cuando la embarcación “Guaiquerí N35”, de bandera panameña, fue interceptada en la zona económica exclusiva de Venezuela por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Posteriormente, las autoridades venezolanas acusaron a la tripulación de la citada embarcación de un presunto caso de espionaje.

No obstante, Núñez se desempeñaba como encargado del mantenimiento de motores a bordo de la nave.

Desde el inicio del caso, la Cancillería mantuvo comunicación constante con los familiares del marino, incluyendo a su esposa, Milagro Vergara, y a su madre, Ruth Peñalba, a quienes se les informa de manera periódica sobre el avance de las gestiones.

Al ser excarcelado Núñez relató a su llegada a Panamá la tarde de este 23 de enero que las condiciones de aislamiento, incomunicación y reclusión en una cárcel de máxima seguridad que vivió durante su detención, así como el limitado contacto que tuvo con Panamá mientras permaneció privado de libertad.

En declaraciones ofrecidas tras su liberación, Núñez explicó que el conocimiento que tuvo sobre el apoyo diplomático fue “muy básico”, debido a que no contaban con comunicación regular con el exterior.

“Solamente la cónsul [en Venezuela] fue la única persona con la que pude ver de mi país. No tuve más contacto con Panamá”, afirmó.

Detalló que durante su reclusión apenas pudo realizar dos llamadas telefónicas, y que el contacto con el mundo exterior dependía exclusivamente de la voluntad de sus custodios.