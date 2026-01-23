‘Yo no era político, yo solo era un marino’: ¿Por qué el régimen venezolano detuvo a Olmedo Javier Núñez?

La detención de Olmedo Javier Núñez se registró el 13 de junio de 2025, cuando la embarcación Guaiquerí N35, de bandera panameña, fue interceptada por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana mientras realizaba labores marítimas en una zona que la tripulación identificó como aguas económicas internacionales.

Según relató Núñez tras su excarcelación, el barco en el que trabajaba no cumplía funciones políticas ni militares. “Yo no era político, yo solamente era un marino”, afirmó, al explicar que se desempeñaba como encargado del mantenimiento de motores en una nave dedicada a trabajos de búsqueda arqueológica.

De acuerdo con su testimonio, la situación se originó luego de que la embarcación fondeara para descanso.

Poco después, las autoridades venezolanas solicitaron una inspección alegando que el color del barco les generó sospechas.

”Decían que éramos militares”, explicó Núñez, quien asegura que tras la revisión, la tripulación fue retenida y posteriormente acusada de espionaje y otros delitos graves.

Durante su detención, el marino panameño permaneció recluido en una cárcel de máxima seguridad, bajo condiciones que describió como inhumanas. “Nos acusaban de terrorismo, de ser agresores de la patria. Nos mantenían completamente aislados”, relató.

Aseguró que pasaban hasta 23 horas encerrados en celdas y que solo tenían una hora diaria en un pato reducido, sin acceso regular a la comunicación.

El contacto con Panamá, según indicó, fue mínimo. “Solamente la cónsul fue la única persona con la que pude ver de mi país. No tuve más contacto con Panamá”, afirmó, señalando que apenas pudo realizar dos llamadas telefónicas durante meses de reclusión.

Núñez también denunció prácticas de coacción y despersonalización durante su detención. “Nos decían que éramos terroristas, financiadores de terrorismo. Nosotros somos marinos, no terroristas”, sostuvo, al recalcar que en Panamá no existen ese tipo de grupos.

Desde el inicio del caso, la Cancillería panameña mantuvo gestiones diplomáticas y consulares para lograr su liberación. El Ministerio de Relaciones Exteriores elevó el caso ante organismos internacionales como la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), además de presentarlo en foros multilaterales, incluido el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Tras más de siete meses detenido, Núñez fue excarcelado la noche del 22 de enero y regresó a Panamá este jueves. Al reencontrarse con su familia, expresó su deseo de que otras personas que aún permanecen detenidas en Venezuela puedan recuperar su libertad. “Todavía quedan muchos. Ellos también deben ser libres y no víctimas de maltrato”, subrayó.