  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Olmedo Javier Núñez recupera su libertad tras siete meses detenido por el régimen de Venezuela

El panameño fue capturado durante el mes de junio por el régimen venezolano.
El panameño fue capturado durante el mes de junio por el régimen venezolano. Imagen generada por IA
Por
Darine Waked
  • 23/01/2026 14:38
Gestiones diplomáticas, presión internacional y la fe de su familia marcaron el camino hacia la excarcelación del ciudadano panameño, preso sin cargos claros desde junio de 2025.

Siete meses de agonía terminaron este 23 de enero. Olmedo Javier Núñez, el ciudadano panameño detenido de forma arbitraria por el régimen de Nicolás Maduro desde junio de 2025, recuperó finalmente su libertad en Venezuela, cerrando un capítulo marcado por el silencio, la incertidumbre y la espera desesperada de su familia.

“De regreso a casa nuestro compatriota Núñez Bienvenido a su patria. Adelante!!”, escribió el presidente José Raúl Mulino desde su cuenta de X en la que compartió esta imagen.
“De regreso a casa nuestro compatriota Núñez Bienvenido a su patria. Adelante!!”, escribió el presidente José Raúl Mulino desde su cuenta de X en la que compartió esta imagen. Redes sociales

La noticia fue confirmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, que informó “con satisfacción” la liberación de Olmedo Núñez, tras una serie de gestiones diplomáticas sostenidas durante meses. Para su esposa, Milagros, y para su madre y hermanos, la libertad llegó después de una larga noche emocional que parecía no terminar.

“De regreso a casa nuestro compatriota Núñez Bienvenido a su patria. Adelante!!”, escribió el presidente José Raúl Mulino desde su cuenta de X en la que compartió una imagen de Nuñéz.

Antes de que se conociera la liberación, Milagros había descrito en Radio Panamá el calvario que vivía su familia. “No sabría explicarle la agonía. Ya casi se cumplen siete meses desde que sucedió lo de mi esposo. Hemos estado su mamá, sus hermanos, todos destrozados, sin dormir”, relató con la voz quebrada. Su testimonio puso palabras al drama silencioso de quienes esperan noticias desde el otro lado de una frontera cerrada al derecho y a la justicia.

Familiares de presos políticos encendieron velas durante una vigilia frente a la cárcel El Rodeo I en Guatire, estado Miranda, a unos 30 kilómetros al este de Caracas, el 11 de enero de 2026.
Familiares de presos políticos encendieron velas durante una vigilia frente a la cárcel El Rodeo I en Guatire, estado Miranda, a unos 30 kilómetros al este de Caracas, el 11 de enero de 2026. AFP

La pesadilla comenzó en junio de 2025. El 11 de ese mes, Olmedo Núñez alcanzó a contarle a su esposa que algo no estaba bien. Ocho días después, el 19 de junio, desapareció por completo de toda comunicación. “Nada, nada, nada”, repetía Milagros al recordar ese momento. No hubo llamadas, mensajes ni información oficial durante semanas. El vacío fue absoluto.

La Estrella de Panamá conoció por fuentes oficiales que Olmedo Núñez se encontraba recluido en el centro penitenciario Rodeo I, una cárcel de máxima seguridad ubicada en el estado Miranda, utilizada por el régimen venezolano para detenidos considerados de alto perfil.

Ante la falta total de respuestas, la familia acudió a la Cancillería panameña para denunciar la desaparición y buscar ayuda. Allí comenzó un proceso complejo, marcado por la ausencia de relaciones diplomáticas formales entre Panamá y Venezuela y por la opacidad del sistema de detención del régimen chavista. Aun así, Milagros recuerda que desde el primer momento recibió acompañamiento. “Siempre con buena atención, buscando ayudarnos, aunque sabíamos que el tema era complicado”, dijo.

Familiares de presos políticos esperan cerca a la cárcel El Rodeo I este lunes, en Caracas (Venezuela).
Familiares de presos políticos esperan cerca a la cárcel El Rodeo I este lunes, en Caracas (Venezuela). EFE

El primer rayo de esperanza llegó en octubre, cuando el Servicio Consular de Panamá logró realizar una visita a Olmedo Núñez en su lugar de detención. Después vino una llamada. Fue apenas “un airecito”, como lo describió su esposa, pero suficiente para confirmar que seguía con vida y para sostener la fe de la familia.

Este viernes, esa esperanza se convirtió en realidad. En su comunicado oficial, el Gobierno de Panamá detalló que el presidente José Raúl Mulino dio instrucciones desde el inicio para activar todos los mecanismos diplomáticos posibles en favor de su compatriota. Cancillería destacó el rol de la Misión Permanente de Panamá ante las Naciones Unidas, liderada por el embajador Eloy Alfaro, así como el trabajo constante del Servicio Consular en Caracas.

El comunicado también subrayó el apoyo internacional que contribuyó a la liberación, entre ellos la solidaridad de la líder opositora venezolana María Corina Machado, la llamada diplomacia silenciosa del Estado de Qatar y el acompañamiento del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. “Hoy, Panamá recibe con alivio y esperanza a uno de los suyos”, concluye el mensaje oficial.

La liberación de Olmedo Núñez se produce en un contexto regional marcado por un giro inesperado. Tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero de 2026, anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump, se abrió un proceso de excarcelaciones graduales de presos políticos en Venezuela, como parte de negociaciones humanitarias y presiones internacionales. Organizaciones de derechos humanos han advertido, sin embargo, que cientos de personas continúan detenidas por razones políticas y que muchas liberaciones se han dado bajo condiciones restrictivas.

Desde el inicio de las excarcelaciones ha habido incongruencias entre los números presentados por el régimen y las organizaciones de derechos humanos.
Desde el inicio de las excarcelaciones ha habido incongruencias entre los números presentados por el régimen y las organizaciones de derechos humanos. AFP

Al cierre de esta nota, la última actualización del Foro Penal confirmaba 84 excarcelaciones de presos políticos de los cuales 67 son hombres y 17, mujeres. Olmedo Núñez figuraba entre los casos más sensibles para Panamá. Según informó previamente La Estrella de Panamá, se trata de un ciudadano panameño sin militancia política conocida, cuya detención fue considerada arbitraria desde el inicio y rodeada de total hermetismo por parte de las autoridades venezolanas.

Para Milagros, la fe fue el ancla durante estos meses. “Tenemos toda la confianza en Dios y en las autoridades”, decía días antes de la liberación, aferrada a la posibilidad de que su esposo estuviera en una lista que pusiera fin a la angustia. Hoy, esa oración se materializó.

Panamá reafirmó, tras el anuncio, su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la protección de sus nacionales en el exterior. Para una familia que pasó siete meses viviendo entre el miedo y la esperanza, ese compromiso ya no es solo un principio diplomático: es el regreso a casa de un esposo, un hijo y un hermano que nunca debió perder su libertad.

VIDEOS
Lo Nuevo