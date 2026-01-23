Olmedo Javier Núñez recupera su libertad tras siete meses detenido por el régimen de Venezuela

Siete meses de agonía terminaron este 23 de enero. Olmedo Javier Núñez, el ciudadano panameño detenido de forma arbitraria por el régimen de Nicolás Maduro desde junio de 2025, recuperó finalmente su libertad en Venezuela, cerrando un capítulo marcado por el silencio, la incertidumbre y la espera desesperada de su familia.

La noticia fue confirmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, que informó “con satisfacción” la liberación de Olmedo Núñez, tras una serie de gestiones diplomáticas sostenidas durante meses. Para su esposa, Milagros, y para su madre y hermanos, la libertad llegó después de una larga noche emocional que parecía no terminar. “De regreso a casa nuestro compatriota Núñez Bienvenido a su patria. Adelante!!”, escribió el presidente José Raúl Mulino desde su cuenta de X en la que compartió una imagen de Nuñéz. Antes de que se conociera la liberación, Milagros había descrito en Radio Panamá el calvario que vivía su familia. “No sabría explicarle la agonía. Ya casi se cumplen siete meses desde que sucedió lo de mi esposo. Hemos estado su mamá, sus hermanos, todos destrozados, sin dormir”, relató con la voz quebrada. Su testimonio puso palabras al drama silencioso de quienes esperan noticias desde el otro lado de una frontera cerrada al derecho y a la justicia.

La pesadilla comenzó en junio de 2025. El 11 de ese mes, Olmedo Núñez alcanzó a contarle a su esposa que algo no estaba bien. Ocho días después, el 19 de junio, desapareció por completo de toda comunicación. “Nada, nada, nada”, repetía Milagros al recordar ese momento. No hubo llamadas, mensajes ni información oficial durante semanas. El vacío fue absoluto. La Estrella de Panamá conoció por fuentes oficiales que Olmedo Núñez se encontraba recluido en el centro penitenciario Rodeo I, una cárcel de máxima seguridad ubicada en el estado Miranda, utilizada por el régimen venezolano para detenidos considerados de alto perfil. Ante la falta total de respuestas, la familia acudió a la Cancillería panameña para denunciar la desaparición y buscar ayuda. Allí comenzó un proceso complejo, marcado por la ausencia de relaciones diplomáticas formales entre Panamá y Venezuela y por la opacidad del sistema de detención del régimen chavista. Aun así, Milagros recuerda que desde el primer momento recibió acompañamiento. “Siempre con buena atención, buscando ayudarnos, aunque sabíamos que el tema era complicado”, dijo.