Olmedo Javier Núñez recupera su libertad tras siete meses detenido por el régimen de Venezuela

El primer rayo de esperanza llegó en octubre, cuando el <b>Servicio Consular de Panamá</b> logró realizar una visita a <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/olmedo-javier-nunez" target="_blank">Olmedo Núñez</a></b> en su lugar de detención. Después vino una llamada. Fue apenas 'un airecito', como lo describió su esposa, pero suficiente para confirmar que seguía con vida y para sostener la fe de la familia.Este viernes, esa esperanza se convirtió en realidad. En su comunicado oficial, el <b>Gobierno de Panamá</b> detalló que <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/jose-raul-mulino" target="_blank">el presidente José Raúl Mulino</a></b> dio instrucciones desde el inicio para activar todos los mecanismos diplomáticos posibles en favor de su compatriota. <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/mire-ministerio-de-relaciones-exteriores" target="_blank">Cancillería</a> </b>destacó el rol de la <b>Misión Permanente de Panamá</b> ante las<b> Naciones Unidas</b>, liderada por <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/eloy-alfaro" target="_blank">el embajador Eloy Alfaro</a></b>, así como el trabajo constante del <b>Servicio Consular en Caracas</b>.El comunicado también subrayó el apoyo internacional que contribuyó a la liberación, entre ellos la solidaridad de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/maria-corina-machado" target="_blank">la líder opositora venezolana María Corina Machado</a></b>, la llamada diplomacia silenciosa del <b>Estado de Qatar</b> y el acompañamiento del <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/marco-rubio" target="_blank">secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio</a></b>. 'Hoy, <b>Panamá </b>recibe con alivio y esperanza a uno de los suyos', concluye el mensaje oficial.La liberación de<b> <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/olmedo-javier-nunez" target="_blank">Olmedo Núñez</a></b> se produce en un contexto regional marcado por un giro inesperado. Tras la captura de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/nicolas-maduro" target="_blank">Nicolás Maduro</a></b> el pasado 3 de enero de 2026, anunciada por <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/donald-trump" target="_blank">el presidente estadounidense Donald Trump</a></b>, se abrió un proceso de excarcelaciones graduales de presos políticos en <b>Venezuela</b>, como parte de negociaciones humanitarias y presiones internacionales. Organizaciones de derechos humanos han advertido, sin embargo, que cientos de personas continúan detenidas por razones políticas y que muchas liberaciones se han dado bajo condiciones restrictivas.