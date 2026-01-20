Venezuela | Caso Tudares: denuncian que su libertad fue condicionada a la renuncia política de Edmundo González Urrutia

En todos los casos —asegura— el mensaje fue reiterativo y explícito: <b>la liberación de <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/rafael-tudares" target="_blank">Rafael Tudares</a> estaría condicionada a que <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/edmundo-gonzalez-urrutia" target="_blank">Edmundo González Urrutia</a> abandonara su causa política</b>. 'Nada de esto es justicia', subrayó, al tiempo que recalcó que el parentesco familiar no constituye delito alguno.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/rafael-tudares" target="_blank">Tudares </a></b>fue detenido a comienzos de 2024 en <b>Caracas</b>, cuando llevaba a sus hijos al colegio. Sin militancia política conocida, fue acusado de <b>terrorismo</b>, <b>asociación ilícita</b> y <b>legitimación de capitales</b>, cargos que su familia y voceros opositores consideran <b>fabricados como represalia indirecta</b> contra <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/edmundo-gonzalez-urrutia" target="_blank">González Urrutia</a></b>.Aunque recientemente se produjeron excarcelaciones de presos políticos, y circularon versiones sobre una posible medida sustitutiva, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/rafael-tudares" target="_blank">Rafael Tudares</a></b> no recibió ningún beneficio. <b>Mariana González</b> confirmó que solo pudo verlo nuevamente tras varios meses de separación, sin que se modificara su situación jurídica.