Venezuela | Caso Tudares: denuncian que su libertad fue condicionada a la renuncia política de Edmundo González Urrutia

Esta foto, publicada el 7 de enero de 2025 por la familia González López, muestra al líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia (der.) posando con su familia (de izq. a der.): su yerno Rafael Tudares, su esposa Mercedes López y su hija Mariana González López en Venezuela.
Esta foto, publicada el 7 de enero de 2025 por la familia González López, muestra al líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia (der.) posando con su familia (de izq. a der.): su yerno Rafael Tudares, su esposa Mercedes López y su hija Mariana González López en Venezuela. AFP
Por
Darine Waked
  • 20/01/2026 10:13
Comunicado público expone presiones, amenazas e irregularidades procesales en una condena cuestionada, mientras familiares alertan sobre castigos indirectos, abusos institucionales y violaciones sistemáticas de garantías fundamentales

La detención de Rafael Tudares Bracho, condenado a 30 años de prisión en Venezuela, volvió al centro del debate tras una denuncia pública que señala violaciones al debido proceso, extorsiones, represalias políticas y graves afectaciones a los derechos humanos, en un caso vinculado indirectamente al liderazgo opositor de Edmundo González Urrutia.

“Un expediente sin pruebas y una condena sin justicia”

En un comunicado difundido este lunes, Mariana González de Tudares, esposa de Rafael Tudares e hija del dirigente opositor Edmundo González Urrutia, afirmó que el proceso judicial que derivó en la condena de su marido “carece totalmente de fundamentos probatorios”, al punto de calificarlo como un fraude judicial. Según sostiene, en el expediente no existen testigos, evidencias materiales ni hechos verificables que respalden los delitos imputados.

Nota de interés: Migrantes y presos políticos: un tema que enfrenta a Bukele y Maduro

La hija del opositor venezolano exiliado Edmundo González, Mariana González (derecha), y su abogado, José Vicente Haro, caminan a su llegada a la cárcel El Rodeo I en Guatire, estado Miranda, a unos 30 kilómetros al este de Caracas, el 9 de enero de 2026.
La hija del opositor venezolano exiliado Edmundo González, Mariana González (derecha), y su abogado, José Vicente Haro, caminan a su llegada a la cárcel El Rodeo I en Guatire, estado Miranda, a unos 30 kilómetros al este de Caracas, el 9 de enero de 2026. AFP

González denunció además que nunca tuvo acceso formal al expediente ni se le permitió gestionar una defensa privada independiente, lo que —a su juicio— anuló cualquier garantía mínima de un juicio justo. Indicó que su esposo, abogado de profesión, logró revisar el expediente y quedó particularmente indignado por la fragilidad de los elementos usados en su contra.

Extorsiones, presiones y condicionamientos políticos

El comunicado también revela que Mariana González habría sido víctima de al menos tres intentos de extorsión, presuntamente ejecutados por personas vinculadas a autoridades del país, representantes religiosos y supuestos intermediarios de organismos relevantes. Según su testimonio, estos episodios ocurrieron en sedes diplomáticas, espacios vinculados al Arzobispado y oficinas que públicamente se presentan como defensoras de derechos humanos.

Nota de interés: María Corina Machado: ‘Estamos dando los primeros pasos de una transición real hacia la democracia en Venezuela’

El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia pronuncia un discurso durante el congreso del Partido Popular Europeo (PPE) en Valencia, el 30 de abril de 2025.
El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia pronuncia un discurso durante el congreso del Partido Popular Europeo (PPE) en Valencia, el 30 de abril de 2025. AFP

En todos los casos —asegura— el mensaje fue reiterativo y explícito: la liberación de Rafael Tudares estaría condicionada a que Edmundo González Urrutia abandonara su causa política. “Nada de esto es justicia”, subrayó, al tiempo que recalcó que el parentesco familiar no constituye delito alguno.

Tudares fue detenido a comienzos de 2024 en Caracas, cuando llevaba a sus hijos al colegio. Sin militancia política conocida, fue acusado de terrorismo, asociación ilícita y legitimación de capitales, cargos que su familia y voceros opositores consideran fabricados como represalia indirecta contra González Urrutia.

Aunque recientemente se produjeron excarcelaciones de presos políticos, y circularon versiones sobre una posible medida sustitutiva, Rafael Tudares no recibió ningún beneficio. Mariana González confirmó que solo pudo verlo nuevamente tras varios meses de separación, sin que se modificara su situación jurídica.

