Venezuela | Caso Tudares: denuncian que su libertad fue condicionada a la renuncia política de Edmundo González Urrutia

La detención de Rafael Tudares Bracho, condenado a 30 años de prisión en Venezuela, volvió al centro del debate tras una denuncia pública que señala violaciones al debido proceso, extorsiones, represalias políticas y graves afectaciones a los derechos humanos, en un caso vinculado indirectamente al liderazgo opositor de Edmundo González Urrutia.

“Un expediente sin pruebas y una condena sin justicia”

En un comunicado difundido este lunes, Mariana González de Tudares, esposa de Rafael Tudares e hija del dirigente opositor Edmundo González Urrutia, afirmó que el proceso judicial que derivó en la condena de su marido “carece totalmente de fundamentos probatorios”, al punto de calificarlo como un fraude judicial. Según sostiene, en el expediente no existen testigos, evidencias materiales ni hechos verificables que respalden los delitos imputados. Nota de interés: Migrantes y presos políticos: un tema que enfrenta a Bukele y Maduro

González denunció además que nunca tuvo acceso formal al expediente ni se le permitió gestionar una defensa privada independiente, lo que —a su juicio— anuló cualquier garantía mínima de un juicio justo. Indicó que su esposo, abogado de profesión, logró revisar el expediente y quedó particularmente indignado por la fragilidad de los elementos usados en su contra.

Extorsiones, presiones y condicionamientos políticos

El comunicado también revela que Mariana González habría sido víctima de al menos tres intentos de extorsión, presuntamente ejecutados por personas vinculadas a autoridades del país, representantes religiosos y supuestos intermediarios de organismos relevantes. Según su testimonio, estos episodios ocurrieron en sedes diplomáticas, espacios vinculados al Arzobispado y oficinas que públicamente se presentan como defensoras de derechos humanos. Nota de interés: María Corina Machado: ‘Estamos dando los primeros pasos de una transición real hacia la democracia en Venezuela’