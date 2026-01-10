González Urrutia denuncia que sólo una fracción mínima de presos políticos ha sido excarcelada en Venezuela

Edmundo González Urrutia, quien Panamá reconoce como el ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, afirmó este sábado 10 de enero que la liberación de presos políticos anunciada por las autoridades no ha alcanzado ni el 1% del total de detenidos, pese a que han pasado más de 48 horas desde el anuncio oficial de excarcelaciones.

La organización no gubernamental venezolana Foro Penal, especializada en el seguimiento de casos de presos políticos, confirmó al mediodía de este 10 de enero que solo se han excarcelado a 12 presos políticos.

González Urrutia publicó un mensaje en su cuenta de la red social X en el que destacó que, tras el anuncio de las liberaciones, la realidad es diferente y las familias siguen sin respuestas claras.

Grupos de familiares se encuentran afuera de varios de los centros penitenciarios y de tortura del régimen chavista a la espera de respuesta sobre las anunciadas excarcelaciones.

Este 7 de enero el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció que se producirían un número significativo de excarcelaciones de los más de mil presos políticos que hay en Venezuela.

Según el líder opositor, quien se encuentra asilado en España, no hay listas oficiales ni certezas sobre las excarcelaciones y las familias de los presos políticos continúan esperando.

Agregó que la situación de su hija, Mariana González, es particularmente delicada, ya que su esposo, Rafael Tudares, permanece detenido por el régimen.

El esposo de Mariana González, Rafael Tudares, se encuentra con paradero desconocido desde que fue aprehendido por el régimen chavista hace más de un año. Su nombre fue mencionado entre los primeros presos políticos en ser liberados.

Sin embargo, Mariana González desde este 7 de enero de 2026 no ha tenido noticias de su paradero y también ignora si será liberado.