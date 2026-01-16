Cancillería aún a la espera de la excarcelación del marino panameño Olmedo Núñez en Venezuela

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó la tarde de este viernes 16 de enero que se mantiene a la espera de confirmar la excarcelación del ciudadano panameño Olmedo Javier Núñez, detenido en el penal de Rodeo 1, en las afueras de la ciudad de Caracas, en Venezuela.

De acuerdo con Alfredo Romero, portavoz de la organización Foro Penal, Núñez figuraba en la lista de personas que serían liberadas la noche del miércoles, sin embargo, la excarcelación no se concretó.

Romero indicó a la Cancillería pamameña que se desconocen las razones por las cuales el ciudadano panameño no fue liberado.

De acuerdo con Romero, información obtenida a través de representaciones diplomáticas en Venezuela señala que ciudadanos neerlandeses liberados ese mismo día confirmaron haber visto a Núñez entre el grupo de detenidos que sería excarcelado.

La cónsul de Panamá en Caracas, Susana Thornhill, ha dado seguimiento al proceso y permanece a la espera de que se confirme la liberación de Núñez, quien se encuentra detenido desde hace siete meses.

La Cancillería panameña informó que recibió comunicación sobre la disposición del Gobierno de Venezuela de liberar a un grupo de personas privadas de libertad en centros penitenciarios del país.

Desde que se conoció la detención de Núñez, el presidente de la República, José Raúl Mulino, ha dado seguimiento al caso e instruido a las entidades correspondientes para gestionar la liberación del ciudadano panameño.

Núñez fue detenido el 13 de junio de 2025, cuando la embarcación “Guaiquerí N35”, de bandera panameña, fue interceptada en la zona económica exclusiva de Venezuela por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Desde el inicio del caso, la Cancillería mantiene comunicación constante con los familiares del marino, incluyendo a su esposa, Milagro Vergara, y a su madre, Ruth Peñalba, a quienes se les informa de manera periódica sobre el avance de las gestiones.

Como parte de estas acciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha elevado el caso ante organismos internacionales especializados, mediante notas dirigidas a la Organización Marítima Internacional (OMI), con sede en Londres, Reino Unido, y a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Ginebra, Suiza, solicitando que se garantice un trato justo y digno.

Por su lado, el embajador de Panamá ante las Naciones Unidas, Eloy Alfaro, solicitó su liberación ante el Consejo de Seguridad de la ONU.