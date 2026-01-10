Foro Penal: solo nueve excarcelaciones en Venezuela; aún hay 87 presos políticos extranjeros, incluido un panameño

A pesar del anuncio del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, sobre la excarcelación de un número significativo de presos políticos, la organización Foro Penal solo contabiliza nueve liberaciones. En contraste con esa cifra, la ONG advierte que aún permanecen 811 detenidos por razones políticas, entre venezolanos y extranjeros, de acuerdo con sus propios reportes.

Otras fuentes, sin embargo, elevan el número a más de mil presos políticos, al señalar que existen militares y funcionarios arrestados cuyos casos no han sido denunciados públicamente, debido al temor de sus familiares a represalias.

El reporte más reciente del Foro Penal revela, además, que en el país permanecen 87 presos políticos con nacionalidad extranjera o doble nacionalidad, provenientes de más de 30 países. La lista confirma el alcance internacional de la crisis de detenciones políticas en Venezuela: hay casos documentados de ciudadanos de Colombia, España, Alemania, Italia, Portugal, Estados Unidos, Argentina, Panamá, Perú, Ucrania, entre otros.

En el caso de Panamá, las autoridades mantienen gestiones diplomáticas, consulares y multilaterales de manera permanente para lograr la liberación del ciudadano panameño Olmedo Javier Núñez Peñalba, detenido en Venezuela desde hace más de siete meses.

Núñez Peñalba fue arrestado el 13 de junio de 2025, cuando la embarcación “Guaiquerí N35”, de bandera panameña, fue interceptada en la zona económica exclusiva de Venezuela por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Posteriormente, las autoridades venezolanas acusaron a la tripulación de un presunto caso de espionaje. No obstante, según la información disponible, Núñez Peñalba se desempeñaba como encargado del mantenimiento de motores a bordo de la nave.

El desglose presentado por Foro Penal indica que los grupos más numerosos de detenidos extranjeros corresponden a personas con nacionalidad española-venezolana (17 casos), colombiana-venezolana (13) y colombiana (10). Les siguen detenidos con doble nacionalidad italiana-venezolana y portuguesa-venezolana (cinco casos cada uno). La ONG también registra presos políticos provenientes de países europeos, asiáticos y de Medio Oriente.

Foro Penal subraya que estas nueve excarcelaciones representan apenas una fracción mínima del total de detenidos por motivos políticos y que, por tanto, no modifican de forma sustancial el panorama general.

Familiares y defensores de derechos humanos han denunciado, además, la falta de transparencia en los procesos de liberación. Advierten que numerosos detenidos continúan sin debido proceso, sometidos a medidas arbitrarias o recluidos en condiciones que vulneran estándares internacionales.

La organización reiteró que seguirá documentando cada caso y verificando de manera independiente cualquier excarcelación anunciada por las autoridades. También insistió en la libertad plena e inmediata de todos los presos políticos, sin distinción de nacionalidad.