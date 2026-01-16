Liberan a Olmedo Núñez: Panamá confirma excarcelación del marino detenido arbitrariamente en Venezuela

<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/republica-de-panama" target="_blank">El Gobierno de la República de Panamá</a> confirmó este miércoles la liberación del ciudadano panameño <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/olmedo-javier-nunez-penalba" target="_blank">Olmedo Javier Núñez</a></b>, quien permanecía detenido de manera arbitraria en un centro de reclusión del régimen de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/nicolas-maduro" target="_blank">Nicolás Maduro</a></b>, en <b>Venezuela</b>, desde junio de 2025.A través de un comunicado oficial, la <b>Cancillería </b>informó que, desde que se tuvo conocimiento del caso, el <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/jose-raul-mulino" target="_blank">presidente José Raúl Mulino</a></b> mantuvo un seguimiento permanente y <b>ordenó el despliegue de todas las gestiones diplomáticas necesarias</b> para lograr la excarcelación del compatriota.<b>Nota de interés: <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/quien-es-olmedo-javier-nunez-el-panameno-detenido-en-venezuela-KJ18990138" target="_blank">¿Quién es Olmedo Javier Núñez, el panameño detenido en Venezuela?</a></b>