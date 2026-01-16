Liberan a Olmedo Núñez: Panamá confirma excarcelación del marino detenido arbitrariamente en Venezuela

Núñez, marino y mecánico naval, fue arrestado el 13 de junio de 2025 luego de que la embarcación Guaiquerí N35, de bandera panameña, fuera interceptada por autoridades venezolanas. Su detención fue catalogada por Panamá como arbitraria, al no existir garantías de debido proceso ni información clara sobre los cargos en su contra. El Ministerio de Relaciones Exteriores destacó el papel clave de la Misión Permanente de Panamá ante las Naciones Unidas, encabezada por el embajador Eloy Alfaro, por las gestiones sostenidas en foros multilaterales, así como el acompañamiento constante del Servicio Consular de Panamá en Caracas, que brindó apoyo humano y profesional durante todo el proceso. Nota de interés: Martínez-Acha: ‘Panamá busca ser un país de consensos’

Asimismo, el Gobierno reconoció el trabajo de los equipos diplomáticos y funcionarios de la Cancillería, quienes actuaron con diligencia, profesionalismo y vocación de servicio para lograr un desenlace favorable. En el plano internacional, Panamá valoró la solidaridad expresada por la líder opositora venezolana María Corina Machado, así como la contribución de la diplomacia silenciosa del Estado de Qatar y el acompañamiento del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, cuyo respaldo fue considerado significativo dentro de las gestiones humanitarias.