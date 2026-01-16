  1. Inicio
  2. >  Mundo
Mundo

Liberan a Olmedo Núñez: Panamá confirma excarcelación del marino detenido arbitrariamente en Venezuela

Imagen de Olmedo Núñez
Imagen de Olmedo Núñez Imagen generada por IA
Por
Darine Waked
  • 16/01/2026 12:18
Tras intensas gestiones diplomáticas y apoyo internacional, el Gobierno de Panamá confirmó la liberación de Olmedo Núñez, detenido desde 2025 por el régimen venezolano

El Gobierno de la República de Panamá confirmó este miércoles la liberación del ciudadano panameño Olmedo Javier Núñez, quien permanecía detenido de manera arbitraria en un centro de reclusión del régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela, desde junio de 2025.

A través de un comunicado oficial, la Cancillería informó que, desde que se tuvo conocimiento del caso, el presidente José Raúl Mulino mantuvo un seguimiento permanente y ordenó el despliegue de todas las gestiones diplomáticas necesarias para lograr la excarcelación del compatriota.

Nota de interés: ¿Quién es Olmedo Javier Núñez, el panameño detenido en Venezuela?

Familiares esperan noticias sobre la liberación de presos en las afueras de la cárcel El Rodeo I, en Guatire, estado Miranda, a unos 30 kilómetros al este de Caracas, el 16 de enero de 2026.
Familiares esperan noticias sobre la liberación de presos en las afueras de la cárcel El Rodeo I, en Guatire, estado Miranda, a unos 30 kilómetros al este de Caracas, el 16 de enero de 2026. AFP

Núñez, marino y mecánico naval, fue arrestado el 13 de junio de 2025 luego de que la embarcación Guaiquerí N35, de bandera panameña, fuera interceptada por autoridades venezolanas. Su detención fue catalogada por Panamá como arbitraria, al no existir garantías de debido proceso ni información clara sobre los cargos en su contra.

El Ministerio de Relaciones Exteriores destacó el papel clave de la Misión Permanente de Panamá ante las Naciones Unidas, encabezada por el embajador Eloy Alfaro, por las gestiones sostenidas en foros multilaterales, así como el acompañamiento constante del Servicio Consular de Panamá en Caracas, que brindó apoyo humano y profesional durante todo el proceso.

Nota de interés: Martínez-Acha: ‘Panamá busca ser un país de consensos’

Desde la Cancillería se ejecutaron los despliegues necesarios para lograr la excarcelación de Núñez.
Desde la Cancillería se ejecutaron los despliegues necesarios para lograr la excarcelación de Núñez. Cedida

Asimismo, el Gobierno reconoció el trabajo de los equipos diplomáticos y funcionarios de la Cancillería, quienes actuaron con diligencia, profesionalismo y vocación de servicio para lograr un desenlace favorable.

En el plano internacional, Panamá valoró la solidaridad expresada por la líder opositora venezolana María Corina Machado, así como la contribución de la diplomacia silenciosa del Estado de Qatar y el acompañamiento del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, cuyo respaldo fue considerado significativo dentro de las gestiones humanitarias.

Desde las elecciones del 28 de julio de 2024, Panamá ha expresado su apoyo a la líder opositora, María Corina Machado.
Desde las elecciones del 28 de julio de 2024, Panamá ha expresado su apoyo a la líder opositora, María Corina Machado. AFP

“El Gobierno Nacional reafirma su compromiso indeclinable con la defensa de los derechos humanos, la protección de sus nacionales en el exterior y el respeto al derecho internacional”, subrayó la Cancillería, al destacar que estos principios continúan guiando la política exterior panameña.

Con la liberación de Olmedo Núñez, Panamá cierra un episodio que generó preocupación nacional y se inscribe en un contexto regional marcado por detenciones arbitrarias, presiones diplomáticas y negociaciones multilaterales vinculadas a la situación política venezolana.

“Hoy, Panamá recibe con alivio y esperanza a uno de los suyos”, concluye el comunicado oficial. “Bienvenido a casa, Olmedo Javier Núñez”.

VIDEOS
Lo Nuevo