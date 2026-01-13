El relato de los dos italianos liberados por el régimen venezolano: ‘Dormíamos en el suelo alado de las cucarachas’

El régimen venezolano autorizó la liberación de dos ciudadanos italianos que estaban detenidos en la cárcel El Rodeo I, dentro de un proceso de excarcelaciones de presos políticos que continúa de manera paulatina en el país caribeño.

Los liberados fueron Alberto Trentini y Mario Burlò, quienes permanecían en prisión desde finales de 2024 en circunstancias que despertaron preocupación internacional. Trentini, de 46 años, era cooperante de una organización humanitaria y fue detenido mientras viajaba por territorio venezolano; Burlò, de 52 años, es empresario y también llevaba más de un año recluido sin que se conocieran cargos claros en su contra.

Tanto Trentini y Burló han relatado su encierro, en donde afirmaron que pudo haber sido peor que Alcatráz, “dormíamos en el suelo alado de las cucarachas”, afirmaron.

Ambos ya se encuentran en Roma en donde han podido abrazar a sus familiares después de 14 meses de horror. El Gobierno italiano confirmó la excarcelación y expresó su satisfacción por el resultado de las gestiones diplomáticas que culminaron con su liberación.

Estas excarcelaciones forman parte de una serie de liberaciones de detenidos por motivos políticos que se han sucedido en los últimos días, en medio de presiones internacionales y cambios en el escenario político venezolano. Sin embargo, el caso del panameño Olmedo Javier Núñez, detenido también en venezuela, sigue sin resolverse: su familia y organizaciones de derechos humanos denuncian que continúa bajo custodia sin noticias claras sobre su situación legal o una posible excarcelación.