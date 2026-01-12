Continúa liberación de presos políticos en Venezuela | 24 personas fueron excarceladas hoy

Al menos 24 presos políticos fueron excarcelados en la madrugada de este domingo 12 de enero de 2026, según informó el director ejecutivo de la organización Foro Penal, Alfredo Romero, a través de una publicación en la red social X.

El mensaje fue difundido a las 2:20 a.m., y detalla que nueve mujeres fueron liberadas del centro de detención Las Crisálidas, mientras que 15 hombres salieron del penal Rodeo I, uno de los complejos penitenciarios más severos del sistema carcelario venezolano.

