Continúa liberación de presos políticos en Venezuela | 24 personas fueron excarceladas hoy

Imagen de las primeras mujeres excarceladas del Centro de Formación para Procesadas Femeninas La Crisálida, en Los Teques, tras su liberación durante la madrugada de este 12 de enero.
Por
Darine Waked
  • 12/01/2026 10:33
Una nueva liberación nocturna incluyó a mujeres detenidas en Las Crisálidas y hombres recluidos en Rodeo I, en medio de una frágil transición política tras la captura de Maduro

Al menos 24 presos políticos fueron excarcelados en la madrugada de este domingo 12 de enero de 2026, según informó el director ejecutivo de la organización Foro Penal, Alfredo Romero, a través de una publicación en la red social X.

El mensaje fue difundido a las 2:20 a.m., y detalla que nueve mujeres fueron liberadas del centro de detención Las Crisálidas, mientras que 15 hombres salieron del penal Rodeo I, uno de los complejos penitenciarios más severos del sistema carcelario venezolano.

El exdictador fue capturado el pasado 3 de enero de 2026 en su residencia en Caracas.
Entre los liberados figura el ciudadano italiano Alberto Trentini, cuya detención había sido denunciada por organizaciones de derechos humanos y por instancias diplomáticas europeas como parte del patrón de encarcelamientos arbitrarios del régimen venezolano.

“Al menos 24 presos políticos han sido excarcelados esta madrugada. 9 mujeres de la cárcel Las Crisálidas y 15 hombres de Rodeo I, incluyendo al ciudadano italiano Alberto Trentini”, escribió Romero.

Una liberación en medio de presión internacional

Las excarcelaciones se producen en un contexto político extraordinario, marcado por la captura del expresidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y su posterior traslado a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcoterrorismo y crimen organizado.

Desde entonces, el país es gobernado por un ejecutivo interino encabezado por Delcy Rodríguez, bajo un proceso de transición supervisado de facto por Washington, que ha colocado la liberación de presos políticos como una de sus principales exigencias al aparato estatal venezolano.

Familiares de presos que esperan la liberación de sus seres queridos esperan afuera de la prisión El Rodeo en Caracas el 9 de enero de 2026.
Organizaciones como Foro Penal, Justicia, Encuentro y Perdón y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) han insistido en que cualquier proceso de normalización política debe comenzar por el desmantelamiento del sistema de represión, cuyo pilar ha sido el encarcelamiento selectivo de opositores, activistas, militares disidentes y ciudadanos extranjeros.

