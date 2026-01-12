Continúa liberación de presos políticos en Venezuela | 24 personas fueron excarceladas hoy

Las excarcelaciones se producen en un contexto político extraordinario, marcado por la <b>captura del <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/nicolas-maduro" target="_blank">expresidente Nicolás Maduro</a> el pasado 3 de enero</b> y su posterior traslado a <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/estados-unidos" target="_blank">Estados Unidos</a></b> para enfrentar cargos por <b>narcoterrorismo y crimen organizado</b>.<b>Nota de interés: <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/trump-publica-imagen-como-presidente-activo-de-venezuela-y-desata-reacciones-DK19027554" target="_blank">Trump publica imagen como ‘Presidente activo de Venezuela’ y desata reacciones</a></b>Desde entonces, el país es gobernado por un <b>ejecutivo interino encabezado por <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/delcy-rodriguez" target="_blank">Delcy Rodríguez</a></b>, bajo un proceso de transición supervisado de facto por Washington, que ha colocado la <b>liberación de presos políticos</b> como una de sus principales exigencias al aparato estatal venezolano.