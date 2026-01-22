Esposa de Rafael Tudares agradece a la ONU Derechos Humanos en Panamá por seguimiento humanitario

Mariana González de Tudares, esposa de Rafael Tudares Bracho, expresó un agradecimiento público al Equipo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con sede en Panamá, por el seguimiento y la incidencia humanitaria brindados durante el tiempo que su esposo permaneció detenido.

En un comunicado difundido tras confirmarse el regreso de Tudares a su hogar, luego de 380 días de detención arbitraria y más de un año en una situación que calificó como desaparición forzada, González destacó de manera especial el rol desempeñado por la oficina de Naciones Unidas en Panamá.

“Especialmente, agradezco el apoyo al Equipo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con sede en Panamá, que siempre hicieron seguimiento e incidencia en este caso, en el ámbito de sus competencias humanitarias”, señaló.

González subrayó que el acompañamiento recibido fue constante a lo largo de un proceso que describió como “una lucha estoica y muy dura”, y afirmó que, si bien se logró la excarcelación de su esposo, la familia mantiene la aspiración de que se concrete su libertad plena.

En su mensaje, también extendió palabras de agradecimiento a familiares, amigos y personas que brindaron apoyo humano desde el 7 de enero de 2025, así como a los familiares de otras víctimas de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas que aún esperan la liberación de sus seres queridos.

Tudares Bracho es yerno del dirigente opositor venezolano Edmundo González.