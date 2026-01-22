Rafael Tudares Bracho, yerno de Edmundo González Urrutia, excarcelado tras 380 días de detención

Rafael Tudares Bracho, yerno de Edmundo González Urrutia, fue excarcelado luego de estar 380 días detenido de manera arbitraria por el régimen de Venezuela.

La información fue confirmada por su esposa, Mariana González de Tudares, a través de su cuenta en la red social X.

“Especialmente, agradezco el apoyo al Equipo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con sede en Panamá, que siempre hicieron seguimiento e incidencia en este caso, en el ámbito de sus competencias humanitarias”, dijo González de Tudares.

En su mensaje en X González de Tudares también agradecimiento especial a todos los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y presos injustamente, que aún esperan la libertad de sus seres queridos.

En su mensaje, expresó alivio por el reencuentro familiar y describió el proceso vivido como “una lucha estoica y muy dura”.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre las condiciones de la excarcelación ni sobre el estatus legal de Tudares Bracho. Tampoco se han ofrecido detalles sobre posibles medidas cautelares o restricciones posteriores a su liberación.

La detención de Tudares Bracho había sido denunciada por familiares y organizaciones de derechos humanos, que alertaron reiteradamente sobre su situación de incomunicación y la falta de información oficial durante meses.