Excarcelación tardía: González Urrutia advierte que la liberación de su yerno no borra la injusticia

El dirigente político Edmundo González Urrutia confirmó este jueves 22 de enero la excarcelación de su yerno, Rafael Tudares, tras permanecer detenido durante más de un año.

A través de una declaración pública en su cuenta de X, González Urrutia expresó alivio por la liberación, aunque subrayó que el caso no debe entenderse únicamente como una situación familiar.

“Finalmente se ha confirmado la excarcelación de Rafael Tudares, mi yerno. Este ha sido un año marcado por la incertidumbre, el silencio y la angustia que conocen quienes han vivido la ausencia forzada de un familiar”, señaló, al destacar que la noticia representa, ante todo, un alivio para su familia.

No obstante, González Urrutia advirtió que la liberación de Tudares no puede desligarse del contexto más amplio de detenciones por razones políticas. “Sería un error reducir este hecho a una historia personal. Hay hombres y mujeres que continúan privados de libertad por razones políticas, sin garantías, sin debido proceso y, en muchos casos, sin verdad”, afirmó.

En su pronunciamiento, el dirigente, quien es considerado el presidente electo de Venezuela por Panamá y Estados Unidos, insistió en que la verdadera dimensión del problema radica en la permanencia de personas detenidas de manera injusta.

“La verdad es asumir que estas personas no deberían estar presas y que cada día de privación de libertad prolonga una violación que sigue abierta”, sostuvo.

González Urrutia concluyó enfatizando que la excarcelación de su yerno no cierra el capítulo ni repara lo ocurrido.

“La liberación de Rafael no borra lo ocurrido. Refuerza, por el contrario, una exigencia que sigue plenamente vigente: libertad para todas las personas injustamente detenidas y garantías reales de no repetición”, puntualizó.