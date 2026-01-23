  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

‘Estoy muy emocionada’: esposa de marino panameño excarcelado por el régimen venezolano

La esposa del marino describió la noticia a La Estrella de Panamá como un cúmulo de emociones tras meses de incertidumbre.
La esposa del marino describió la noticia a La Estrella de Panamá como un cúmulo de emociones tras meses de incertidumbre. Foto de Radio Panamá
Por
Rayshel Flores
  • 23/01/2026 13:57
Olmedo Javier Núñez permaneció siete meses detenido en Venezuela, luego de ser aprehendido el 11 de junio de 2025, mientras se encontraba a bordo de una embarcación de bandera panameña

Entre nervios y emoción, Milagros Vergara, esposa del marino panameño Olmedo Javier Núñez, reaccionó a la noticia de su excarcelación este viernes 23 de enero, luego de siete meses de permanecer detenido por el régimen venezolano.

Vergara describió la noticia a La Estrella de Panamá como un cúmulo de emociones tras meses de incertidumbre. “Muy emocionante. No tengo palabras ahorita. Muy nerviosa”, expresó.

La mujer relató que el proceso fue especialmente duro para la familia, marcada por la angustia y la espera prolongada. “Fueron momentos muy difíciles”, afirmó, al tiempo que destacó la fe como un pilar fundamental durante este periodo. “Dios tiene un propósito”, agregó.

“De regreso a casa nuestro compatriota Núñez Bienvenido a su patria. Adelante!!”, escribió el presidente José Raúl Mulino desde su cuenta de X en la que compartió esta imagen.
“De regreso a casa nuestro compatriota Núñez Bienvenido a su patria. Adelante!!”, escribió el presidente José Raúl Mulino desde su cuenta de X en la que compartió esta imagen. Redes sociales.

Olmedo Javier Núñez permaneció siete meses detenido en Venezuela, luego de ser aprehendido el 11 de junio de 2025, mientras se encontraba a bordo de una embarcación de bandera panameña interceptada por autoridades venezolanas. Su detención se dio en medio de un contexto político y diplomático complejo entre ambos países.

Desde el inicio, el Gobierno de Panamá calificó el caso como irregular y realizó gestiones diplomáticas constantes para lograr su liberación, pese a la ausencia de relaciones diplomáticas formales entre Panamá y Venezuela. La Cancillería panameña informó que el proceso incluyó contactos multilaterales y apoyo de instancias internacionales.

La excarcelación del marino fue confirmada oficialmente este viernes 23 de enero por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Las autoridades indicaron que se coordinan los pasos para concretar, “con satisfacción”, la liberación de Olmedo Núñez.

“De regreso a casa nuestro compatriota Núñez. ¡Bienvenido a su patria! Adelante!!”, escribió el presidente José Raúl Mulino en su cuenta de X, donde compartió una imagen de Núñez.

El panameño fue capturado durante el mes de junio por el régimen venezolano.
El panameño fue capturado durante el mes de junio por el régimen venezolano. Imagen generada por IA.

La Estrella de Panamá conoció por fuentes oficiales que Olmedo Núñez se encontraba recluido en el centro penitenciario Rodeo I, una cárcel de máxima seguridad ubicada en el estado Miranda, utilizada por el régimen venezolano para detenidos considerados de alto perfil.

VIDEOS
Lo Nuevo