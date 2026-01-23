‘Estoy muy emocionada’: esposa de marino panameño excarcelado por el régimen venezolano

<b>Olmedo Javier Núñez</b> permaneció siete meses detenido en Venezuela, luego de ser aprehendido el <b>11 de junio de 2025</b>, mientras se encontraba a bordo de una <b>embarcación de bandera panameña</b> interceptada por autoridades venezolanas. Su detención se dio en medio de un contexto político y diplomático complejo entre ambos países.Desde el inicio, el Gobierno de Panamá calificó el caso como <b>irregular</b> y realizó gestiones diplomáticas constantes para lograr su liberación, pese a la ausencia de relaciones diplomáticas formales entre Panamá y Venezuela. La<b> Cancillería</b> panameña informó que el proceso incluyó contactos multilaterales y apoyo de instancias internacionales.