‘Estoy muy emocionada’: esposa de marino panameño excarcelado por el régimen venezolano

Entre nervios y emoción, Milagros Vergara, esposa del marino panameño Olmedo Javier Núñez, reaccionó a la noticia de su excarcelación este viernes 23 de enero, luego de siete meses de permanecer detenido por el régimen venezolano.

Vergara describió la noticia a La Estrella de Panamá como un cúmulo de emociones tras meses de incertidumbre. “Muy emocionante. No tengo palabras ahorita. Muy nerviosa”, expresó.

La mujer relató que el proceso fue especialmente duro para la familia, marcada por la angustia y la espera prolongada. “Fueron momentos muy difíciles”, afirmó, al tiempo que destacó la fe como un pilar fundamental durante este periodo. “Dios tiene un propósito”, agregó.