Las 7 claves del día en Panamá y el mundo | 23 de enero

Este viernes 23 de enero, la agenda informativa en Panamá y el mundo está marcada por hechos relevantes en los ámbitos político, judicial, social y deportivo.<b>-</b>Javier Olmedo Núñez recuperó su libertad tras permanecer <b>siete meses detenido por el régimen venezolano</b>. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá confirmó la noticia y expresó su satisfacción, destacando que la liberación fue posible gracias a <b>gestiones diplomáticas sostenidas durante varios meses</b>.<b>-</b>La <b>Alcaldía de Arraiján</b> presentó una nueva propuesta para el <b>mirador del Puente de las Américas</b>, un proyecto que busca resaltar la identidad nacional e incluir un espacio de homenaje a los <b>mártires del 9 de enero</b>.<b>-</b>El <b>Gobierno de Panamá</b> confirmó el calendario oficial para el pago del <b>décimo tercer mes</b> a los servidores públicos. De acuerdo con las autoridades, el primer desembolso se realizará el <b>20 de febrero de 2026</b>.<b>-</b>La audiencia del caso Odebrecht fue <b>suspendida por la ausencia de un abogado defensor</b> y se reanudará el próximo <b>26 de enero</b>, según informaron fuentes judiciales.<b>-</b>La <b>selección de Panamá</b> cayó <b>1-0 ante México</b> en un partido amistoso disputado en el <b>estadio Rommel Fernández</b>.-El presidente de <b>Estados Unidos, Donald Trump</b>, confirmó este jueves que volvió a conversar con la líder opositora venezolana <b>María Corina Machado</b>, en medio de un contexto político marcado por tensiones internas y disputas de poder en Venezuela.<b>-</b>La <b>Fiscalía española</b> archivó una denuncia contra el cantante <b>Julio Iglesias</b>, al determinar que no tenía competencias para continuar con el caso.