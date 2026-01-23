Las 7 claves del día en Panamá y el mundo | 23 de enero

Este viernes 23 de enero, la agenda informativa en Panamá y el mundo está marcada por hechos relevantes en los ámbitos político, judicial, social y deportivo.

-Javier Olmedo Núñez recuperó su libertad tras permanecer siete meses detenido por el régimen venezolano. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá confirmó la noticia y expresó su satisfacción, destacando que la liberación fue posible gracias a gestiones diplomáticas sostenidas durante varios meses.

-La Alcaldía de Arraiján presentó una nueva propuesta para el mirador del Puente de las Américas, un proyecto que busca resaltar la identidad nacional e incluir un espacio de homenaje a los mártires del 9 de enero.

-El Gobierno de Panamá confirmó el calendario oficial para el pago del décimo tercer mes a los servidores públicos. De acuerdo con las autoridades, el primer desembolso se realizará el 20 de febrero de 2026.

-La audiencia del caso Odebrecht fue suspendida por la ausencia de un abogado defensor y se reanudará el próximo 26 de enero, según informaron fuentes judiciales.

-La selección de Panamá cayó 1-0 ante México en un partido amistoso disputado en el estadio Rommel Fernández.

-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este jueves que volvió a conversar con la líder opositora venezolana María Corina Machado, en medio de un contexto político marcado por tensiones internas y disputas de poder en Venezuela.

-La Fiscalía española archivó una denuncia contra el cantante Julio Iglesias, al determinar que no tenía competencias para continuar con el caso.