Las 7 claves del día en Panamá y el mundo | 19 de enero

Este lunes 19 de enero inicia con una agenda informativa cargada de acontecimientos relevantes tanto a nivel nacional como internacional.

-La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) asumió oficialmente la recolección de basura en el distrito de San Miguelito, luego de que el contrato con la empresa Revisalud finalizara el domingo 18 de enero. La entidad informó que ya se encuentra en ejecución un plan de acción que define rutas, personal operativo y flota vehicular para atender los nueve corregimientos del distrito y hacer frente a la crisis de desechos.

-El presidente de la República, José Raúl Mulino, arribó este lunes a Davos, Suiza, para participar en el Foro Económico Mundial, que se desarrollará del 19 al 22 de enero. El encuentro reúne a más de 60 jefes de Estado y a miles de representantes de gobiernos, empresas multinacionales y organismos internacionales, y se perfila como uno de los principales escenarios de diálogo económico y geopolítico del año.

-La ministra de Educación, Lucy Molinar, confirmó que directivos y docentes del Centro Educativo José A. Remón Cantera han sido objeto de amenazas e intimidaciones mediante llamadas telefónicas y mensajes, situación que ya fue puesta en conocimiento de las autoridades de seguridad para su correspondiente investigación.

-Los jubilados y pensionados comenzaron a recibir este lunes el segundo pago correspondiente al mes de enero mediante el sistema ACH. En tanto, a partir del 20 de enero, los beneficiarios que cobran por cheque podrán hacer efectivo su pago, según el calendario establecido.

-España se encuentra de luto tras la colisión de dos trenes de alta velocidad registrada la noche del domingo en el sur del país, cerca de la localidad de Adamuz. El accidente dejó al menos 39 personas fallecidas, aunque las autoridades advirtieron que la cifra no es definitiva. Las primeras investigaciones indican que uno de los trenes descarriló antes de impactar con otro convoy que circulaba en sentido contrario.

-Delegados ecuatorianos del partido opositor venezolano Vente Venezuela iniciaron una encuesta entre ciudadanos venezolanos residentes en ese país, con el objetivo de conocer su situación actual y evaluar posibles planes de retorno, condicionados al desarrollo de la coyuntura política en Venezuela.

-El presidente Donald Trump generó polémica internacional tras declarar que, al no haber sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz, se siente liberado de priorizar la paz mundial como eje central de su agenda, anunciando un giro hacia una política exterior centrada en intereses nacionales y en su postura frente a aliados de la OTAN.